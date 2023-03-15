Thần Tài báo mộng vào 3h sáng ngày 16/3: 3 con giáp hóa thành phượng hoàng, tiền bạc đổ về nặng túi, may mắn chất cao, gia đạo ấm êm, phúc tài đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 15/03/2023 17:24

Từ khung giờ này, 3 con giáp đón mùa đông tài lộc, túi tiền rủng rỉnh, cuộc sống tràn đầy hy vọng.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là con giáp tài cao, chí lớn, không ngừng nỗ lực vươn lên. Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình.

Thần Tài báo mộng vào 3h sáng ngày 16/3: 3 con giáp hóa thành phượng hoàng, tiền bạc đổ về nặng túi, may mắn chất cao, gia đạo ấm êm, phúc tài đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán từ khung giờ này, tuổi Ngọ có Thiên Tài nâng đỡ nên được mở ra cơ hội làm ăn, kinh doanh thuận lợi tưởng như trong mơ. Bản mệnh hăng hái tiến thân vào lĩnh vực mới mẻ, tìm ra hướng đi đầy triển vọng, thu về lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Tị

Con giáp may mắn tiếp theo trong thời điểm cuối tháng cuối năm này chính là tuổi Tị. Nhiều người e ngại bản mệnh vì con giáp cầm tinh nhưng thực chất người này có tấm lòng bao dung rộng mở, thân thiện hòa đồng.

Bản mệnh có thể giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất bên trong là trái tim ấm nóng, là người có ý chí, có quyết tâm cao độ. Từ khung giờ này, được Thần Tài chỉ lối dẫn đường, tài vận cứ thế mà tăng tiến ầm ầm. Thu nhập cả chính cả phụ đều theo sát nhau, chẳng ai chịu nhường ai, chỉ khổ cái ví cứ thế mà căng phồng.

Thần Tài báo mộng vào 3h sáng ngày 16/3: 3 con giáp hóa thành phượng hoàng, tiền bạc đổ về nặng túi, may mắn chất cao, gia đạo ấm êm, phúc tài đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Túi tiền to thì sắm ngay két sắt, tuổi Tị đâu có ngại gì. Thành công ngay trước mắt, ngày đại phú đại quý cũng chẳng còn xa, những chú Rắn đừng ngạc nhiên quá vì núi tiền đổ ra trước mắt nhé. Có điều, cũng cần nhắc nhở bản mệnh về chuyện chi tiêu. Đừng thấy tiền kiếm được quá dễ dàng mà coi thường, thoải mái tiêu pha chẳng cần biết đến ngày mai.

“Miệng ăn núi lở”, nếu bạn không đưa ra phương án quản lý tài chính tốt, có các khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai thì rất dễ lâm vào cảnh túng thiếu khi thời vận xoay chuyển đó. Học ngay cách Trang trí nhà cửa đón Tết tiết kiệm và hợp phong thủy nhé.

Tuổi Mão

Trong khoảng thời gian này người tuổi Mão sẽ tiếp tục giàu có sung túc, tài lộc liên tục đổ về, giàu có chỉ trong một đêm, dự kiến sẽ thoát khỏi cảnh độc thân, những người thuộc con giáp Mão sẽ bắt đầu đón Thần Tài vào nhà, những người thuộc tuổi Mão có một kho bạc rộng mở sẽ có số tiền tiết kiệm tăng đột biến và vận may bất ngờ, rất có thể họ sẽ trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Thần Tài báo mộng vào 3h sáng ngày 16/3: 3 con giáp hóa thành phượng hoàng, tiền bạc đổ về nặng túi, may mắn chất cao, gia đạo ấm êm, phúc tài đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết từ khung giờ này, Mão sẽ có vận may bùng nổ, người tuổi Mão buôn may bán đắt và cầu được ước thấy. Vậy nên, bạn được hưởng phúc lớn trời ban nên làm ăn phát đạt, phú quý nhiều vô kể. Ngoài ra, cũng có những con giáp muốn chinh phục một lĩnh vực mới. Nhưng với tài năng, sự quyết đoán, chắc chắn Mão sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió' vào 8h sáng ngày 16/3: Tài lộc bay về đầy túi, đụng đâu cũng có tiền bạc, trở mình đón vận giàu sang

 3 con giáp 'thuận buồm xuôi gió' vào 8h sáng ngày 16/3: Tài lộc bay về đầy túi, đụng đâu cũng có tiền bạc, trở mình đón vận giàu sang

Càng chăm chỉ càng giàu có, 3 con giáp đổi đời, sở hữu nhà lầu xe hơi chỉ là điều trong tầm tay.

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