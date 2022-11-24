Người tuổi Mùi hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm và có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Mùi có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Từ 5h sáng ngày 24/11, cung tài bạch của con giáp xuất hiện cát tinh nên sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong từ 5h sáng ngày 24/11. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 5h sáng ngày 24/11, những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão khá linh hoạt, giỏi giang nhưng cũng có phần nóng nảy. Đôi khi họ làm việc không cần suy nghĩ. Mão dám theo đuổi ước mơ, không sợ thử thách, không sợ thất bại.

Trong tương lai, nếu Mão muốn thành công hơn thì cần học cách điềm tĩnh và tính toán kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Đây cũng chính là bí quyết giúp họ ngày một thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 5h sáng ngày 24/11, Mão rước lộc vào nhà, tài lộc vượng lên trông thấy. Người làm công ăn lương dù dự án khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành xuất sắc mục tiêu, thu về nhiều thành quả.

Người làm kinh doanh ký được hợp đồng, các thương vụ thuận buồm xuôi gió, mang về lợi nhuận lớn. Mão càng kiên trù càng thu về thành quả như mong đợi.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.