Thần Tài báo mộng: 3 con giáp có sự nghiệp vượng nhất, làm chơi mà ăn thật, chạm đỉnh tài lộc phú quý, cuộc sống ấm êm viên mãn trong tháng 7/2023

Tuổi Tý được cục diện Lục Hợp nâng đỡ nên mọi việc, hầu như đều diễn ra suôn sẻ. Vận quý nhân tăng mạnh, nhờ xung quanh luôn có người hỗ trợ nên công việc của tuổi này vô cùng hanh thông. Bạn có thành tích tốt, được cấp trên khen ngợi. Ngoài ra vận tài chính cũng rất khá khẩm, với những kết quả gặt hái được trong công việc, bạn có thể được thưởng nóng. Với người làm kinh doanh, một vài cơ hội đầu tư, tích lũy tài chính cũng sẽ tới, bạn nên cố gắng nắm bắt thật tốt cơ hội hiếm có này.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm gia đình của người tuổi Tý có phần xa cách, trong lòng không khỏi buồn phiền. Mỗi người một ý kiến khiến cho không khí có phần căng thẳng. Bản mệnh vẫn chưa thể tìm được cách để hòa giải và gắn kết mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của tuổi Dần khá chật vật. Con giáp này vướng vào những vòng xoáy tranh đoạt quyền vị. Trong bất kỳ việc nào đi nữa hãy cố gắng thật bình tĩnh để mọi việc được êm đẹp. Tuổi Dần còn được nhắc nhở phải nhớ tất cả rắc rối này đều tự miệng mà ra cả. Vì vậy, bản mệnh hãy kiểm soát bản thân đừng sa đà vào những cuộc buôn chuyện không có hồi kết, tránh bình luận nói xấu người khác kẻo đắc tội với ai đó.

Thêm vào đó, tuổi Dần nên cẩn thận khi đi du lịch kẻo bị chặt chém giá cả. Đi ra ngoài nhớ bảo quản tài sản cá nhân thật kỹ, không để ví tiền linh tinh kẻo bị mất tiền mất của lúc nào không hay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đừng dính tới kiện tụng, pháp luật, chính quyền. Đừng vì cả nể, vì sợ cấp trên mà ôm đồm công việc của người khác trong khi chính mình đang mệt mỏi và rất cần được nghỉ ngơi. Vận tài lộc ổn định, không có biến động lớn do tuổi Sửu khá hiền lành, thẳng thắn, không thích quỵt nợ người khác và cũng muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm xuôi. Nhà có khó khăn về tiền bản mệnh cũng bình tĩnh xử lý, không vạch áo cho người xem lưng.

Về phương diện tình cảm, người độc thân nên nhân cơ hội này hãy giao lưu nhiều hơn. Thời điểm này với những ai đang hờn giận thì cũng là lúc bản mệnh có thể nhìn nhận và đánh giá lại được mối quan hệ của mình, làm hòa với nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm