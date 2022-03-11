Thần Tài bao bọc, đúng mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp đắm mình trong cơn mưa tài lộc, giàu sang không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 20:00

Đúng mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp may mắn phước lộc đầy nhà, làm ăn tấn tới, tiền bạc phủ phê.

Tuổi Tuất

Đúng 0h ngày 10/2 âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận may mắn dồn dập trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Công việc của con giáp đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, mọi thứ đi vào quỹ đạo nên Tuất không cần lo nhiều, chỉ cần ngồi yên chờ tiền về túi.

Ngoài ra, trong lúc rảnh rỗi, bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sang một vài lĩnh vực mới mà mình đã nghiên cứu trước đó. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công, thu nhiều tài lộc.

Thần Tài bao bọc, đúng mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp đắm mình trong cơn mưa tài lộc, giàu sang không kể xiết - Ảnh 1
Đúng 0h ngày 10/2 âm lịch, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận may mắn dồn dập trong cả sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, tinh tế nên nhận được sự yêu quý của mọi người. Tử vi có nói, bước sang ngày 10/2 âm lịch, con giáp này được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều cơ may trong công việc, nhận được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tài vận của Mão cũng vì thế mà trở nên hưng thịnh. Thu nhập của bản mệnh từ thời điểm này tăng đột biến giúp Mão tích lũy được một số vốn thuận tiện cho sự phát triển của bản thân trong tương lai. Vận trình đang lên, Mão đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm giàu.

Thần Tài bao bọc, đúng mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp đắm mình trong cơn mưa tài lộc, giàu sang không kể xiết - Ảnh 2
Bước sang ngày 10/2 âm lịch, con giáp này được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều cơ may - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân khi bước sang ngày 10/2 âm lịch rất tốt. Cho dù làm bất cứ việc gì cũng đều suôn sẻ, cầu được ước thấy, đặc biệt tài vận vô cùng hanh thông. Nguồn thu chính và nguồn thu phụ của con giáp này đều có thêm những khoản thu không nhỏ.

Tài Tinh soi chiếu nên các cơ hội phát tài liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Công việc của người tuổi Thân hanh thông, thăng tiến không ngừng, việc kinh doanh hồng phát đem lại những khoản thu nhập không nhỏ.

Thần Tài bao bọc, đúng mùng 10/2 âm lịch, 3 con giáp đắm mình trong cơn mưa tài lộc, giàu sang không kể xiết - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Thân khi bước sang ngày 10/2 âm lịch rất tốt - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ thời điểm này trở đi, những con giáp nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Người làm đầu tư kinh doanh cũng trúng quả đậm, thu lời lớn.

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