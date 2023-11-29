Thần Tài ban "vía” trúng độc đắc cho 3 con giáp trong 3 ngày tới: Tài phúc đầy nhà, ước lộc có lộc, hạnh phúc triền miên, vàng rơi trên đầu, tay ôm đầy tiền

Tâm linh - Tử vi 29/11/2023 02:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đại công cáo thành, vạn phúc vạn lần vui trong 3 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Suốt thời gian vừa rồi, tuổi Ngọ bị hung tinh Tuế Phá và Trầm Phù cản trở nên sự nghiệp khó bề thăng tiến được như ý muốn, cũng không gặp được chuyện vui như ý muốn.

Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng bởi chỉ trong 3 ngày tới, mọi sự sẽ chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác, con giáp này sẽ vượt qua được những tháng ngày khổ cực, đợi được mặt trời chiếu rọi.

Cung Tài Bạch có Thiên Diêu cát tinh lâm mệnh, chỉ cần cơ hội tới thôi là chẳng những tài lộc đại phát mà nhân duyên cũng khởi sắc không ngừng, quả là song hỷ lâm môn, chẳng ai may mắn bằng những chú Ngựa đâu.

Con giáp này cần giữ cho mình đầu óc tỉnh táo nhé, bởi thời gian tới cơ may phát tài của bạn cực kỳ nhiều, nhưng hiềm nỗi cơ hội đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu chần chừ chút thôi là tiền bạc lại vụt qua tay.

Thần Tài ban 'vía” trúng độc đắc cho 3 con giáp trong 3 ngày tới: Tài phúc đầy nhà, ước lộc có lộc, hạnh phúc triền miên, vàng rơi trên đầu, tay ôm đầy tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bản chất của người tuổi Tý luôn thông minh, lanh lợi và họ cũng rất có tài kinh doanh. Họ là người hay nghĩ, biết nghĩ, lại giỏi đối nhân xử thế nên duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ nhờ thế mà tăng cao hơn so với người khác.

Trong 3 ngày tới, người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức.

Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

Thần Tài ban 'vía” trúng độc đắc cho 3 con giáp trong 3 ngày tới: Tài phúc đầy nhà, ước lộc có lộc, hạnh phúc triền miên, vàng rơi trên đầu, tay ôm đầy tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Chúc mừng con giáp tuổi Dần trở thành con giáp may mắn trong 3 ngày tới, mọi phương diện tài lộc hay sự nghiệp đều vượng nở dồi dào, ấn tượng. Những bước tăng trưởng đáng kể đến từ các kế hoạch kinh doanh, bản mệnh hoàn toàn tự hào về những gì mà mình đã làm được. 

Với những người làm công ăn lương nên tập trung khả năng đối kháng vấn đề, xử lí nhanh nhạy thì lại càng được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tạo điều kiện phát triển. 

Bản mệnh càng nên nhanh chóng xử lí những vấn đề tồn đọng trước đó, đừng chần chừ nếu bạn muốn có thời điểm rủng rỉnh tiền tài, phát lộc như mưa. 

Nguồn tài chính của những ai làm kinh doanh cũng trôi chảy, dòng tiền luân chuyển thuận lợi gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng, đối thủ cũng phải dè chừng. Nếu muốn mở rộng mô hình sản xuất nên tận dụng thời điểm này. 

Thần Tài ban 'vía” trúng độc đắc cho 3 con giáp trong 3 ngày tới: Tài phúc đầy nhà, ước lộc có lộc, hạnh phúc triền miên, vàng rơi trên đầu, tay ôm đầy tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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