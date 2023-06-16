Thần Tài ban lộc, 3 con giáp vận khí hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc sống thăng hoa vào 17h 30 phút ngày 17/6

Tâm linh - Tử vi 16/06/2023 16:15

Bước vào thời điểm này, cuộc sống của 3 con giáp sau như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa.

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đa phần là những người rất lương thiện, sống coi trọng tình cảm, hay giúp đỡ mọi người nên thường nhận về phúc phần rất lớn. Trong công việc, họ lại hay có những ý tưởng độc đáo và rất có trách nhiệm, luôn chăm chỉ nên được đánh giá cao.

Trong thời gian trước, tuổi Dậu bị sao xấu chiếu rọi nên những tháng may mắn thì ít mà thời điểm khó khăn lại dài hơn. Khi đó, họ gặp nhiều chuyện xui xẻo, công việc ít có thành tựu mặc dù đã bỏ ra không ít công sức.

Song khi bước sang thời điểm này cũng là lúc chuyện công danh sự nghiệp của tuổi Dậu bước sang trang mới. Được sao tốt chiếu rọi, tuổi Dậu trở thành một trong những con giáp có số đỏ nhất trong năm Canh Tý. Họ được cho là làm gì cũng kiếm ra tiền, công việc thăng tiến nhanh chóng, tiền bạc lúc nào cũng dư dả và cuộc sống thì vô cùng viên mãn, sung túc.

Thần Tài ban lộc, 3 con giáp vận khí hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc sống thăng hoa vào 17h 30 phút ngày 17/6 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tử vi học có nói, ngay từ thời điểm này, tuổi Dậu đã gặp nhiều chuyện tốt lành, thậm chí là vận may bất ngờ. Biết cách nắm bắt sẽ đem về cho họ một số tiền lớn.

Tuổi Dần

Nếu như thời gian trước, tuổi Dần đã nỗ lực hết mình để đạt được thành công, thì tuần này, việc chăm sóc bản thân sẽ mang lại lợi ích lớn cho bản mệnh này. Ngay từ thời điểm này, tuổi Dần hãy dành thời gian để đi mát xa, hoặc tắm xông hơi để tăng cường tuần hoàn máu, sau đó kết thúc bằng 1 cốc sinh tố hoa quả và đi ngủ sớm nhé.

Thần Tài ban lộc, 3 con giáp vận khí hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc sống thăng hoa vào 17h 30 phút ngày 17/6 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào thời điểm này, tuổi Dần hãy kiểm tra hòm thư hoặc tin nhắn của mình, rất có thể 1 thông tin bạn đang mong chờ đang ở trong đó đấy.

Tuổi Thìn

Trong thời điểm này, có Lục Hợp quý nhân trợ mệnh, vận trình ngày mới của tuổi Thìn có nhiều cát lành. Phương diện tài lộc cũng cải thiện hơn nhiều. May mắn không chỉ đến với người làm công ăn lương mà con giáp này nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh cũng gặp thời phát tài, có của ăn của để, tiếp tục phát triển công việc theo hướng xa hơn nữa. Lúc này người tuổi Thìn đừng quên tiết kiệm cho mình một khoản để đề phòng lúc cấp bách nhé.

Thần Tài ban lộc, 3 con giáp vận khí hanh thông, tiền tài vượng phát, cuộc sống thăng hoa vào 17h 30 phút ngày 17/6 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời điểm này vì được quý nhân trợ giúp nêntuổi Thìn có cơ hội thăng tiến mạnh trong công việc và nâng cao thu nhập. Có thể họ sẽ được cấp trên tin tưởng giao cho vị trí quản lý nào đó. Tất nhiên, về mình mình, họ cũng nên nỗ lực hết sức và cho người khác thấy được khả năng của mình nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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