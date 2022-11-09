THẦN TÀI bám gót, 3 con giáp này đề tên bảng vàng, đúng giờ Tý hôm nay (9/11), bản mệnh của ăn của để đầy nhà, đại gia gọi tên, cuối năm nhà xịn xế sang, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 09/11/2022 01:35

Đúng giờ Tý hôm nay, 9/11, 3 con giáp này được đề tên bảng vàng, thần tài bám gót, lộc lá đầy nhà, cuối năm sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ.

Tuổi Thân

Sự xuất hiện của Thiên Ấn đã phần nào chứng minh được bản lĩnh của người tuổi Thân trong công việc. Đặc biệt là với những người làm nghề dịch vụ, nghề kỹ thuật hay nghề tự do thì hiệu suất cũng như kết quả công việc sẽ ngày một tăng cao.

Tài tinh chiếu mệnh, tuổi Thân rất có lộc làm ăn trong ngày hôm nay. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể tìm được những mối hợp tác đáng tin cậy, mang lại nhiều triển vọng cho tương lai.

Đường tình duyên của Tuổi Thân hôm nay khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

THẦN TÀI bám gót, 3 con giáp này đề tên bảng vàng, đúng giờ Tý hôm nay (9/11), bản mệnh của ăn của để đầy nhà, đại gia gọi tên, cuối năm nhà xịn xế sang, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 1
Đường tình duyên của Tuổi Thân hôm nay khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong ngày này, người tuổi Tỵ được cát tinh chiếu mệnh nên làm gì cũng hanh thông vô cùng. Bản mệnh có sự tự tin bởi đã lên kế hoạch từ trước rất chu đáo và kỹ càng. Những ý tưởng mà bạn đưa ra trong hôm nay đều có tính khả thi cao, nhận được sự đồng thuận của mọi người.

Chẳng những vậy, Tam Hợp còn giúp các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, thích hợp để gặp gỡ, giao lưu kết bạn hay ký kết làm ăn. Người theo nghiệp kinh doanh đón tài lộc dồi dào, lợi nhuận đổ ào ào về túi mà không cần phải tốn quá nhiều công sức.

May mắn hơn là trong ngày Mộc Hỏa tương sinh này, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước tiến triển hơn hẳn. Cả hai đã tìm được tiếng nói chung sau một khoảng thời gian hiểu lầm mâu thuẫn liên miên. Hai người chính là chỗ dựa vững chắc cho nhau sau bao sóng gió.  

THẦN TÀI bám gót, 3 con giáp này đề tên bảng vàng, đúng giờ Tý hôm nay (9/11), bản mệnh của ăn của để đầy nhà, đại gia gọi tên, cuối năm nhà xịn xế sang, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 2
May mắn hơn là trong ngày Mộc Hỏa tương sinh này, mối quan hệ giữa bản mệnh và người ấy có những bước tiến triển hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ sớm đón tin vui trong này có Tam Hợp trợ mệnh như hôm nay. Các mối hợp tác tốt đẹp đã đem về cho bạn cơ hội kiếm tiền kha khá đó. Hãy mau chóng tận dụng và thu tiền về đầy tay luôn thôi. 

Mộc sinh Hỏa, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa hơn trước. Bữa cơm gia đình ấm cúng chính là cầu nối giúp đôi bên ngày càng thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn.  

Thiên Ấn trợ mệnh, công việc của tuổi Ngọ nhờ vậy không có điều gì phải lo lắng. Bạn còn có thể đón những bước ngoặt quan trọng khi có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp sau này cho mình. Đây là cơ hội tốt, hãy tận dụng triệt để để tăng thêm lợi thế cho mình.

THẦN TÀI bám gót, 3 con giáp này đề tên bảng vàng, đúng giờ Tý hôm nay (9/11), bản mệnh của ăn của để đầy nhà, đại gia gọi tên, cuối năm nhà xịn xế sang, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ sớm đón tin vui trong này có Tam Hợp trợ mệnh như hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

THỰC THẦN nâng đỡ, 3 con giáp này vào đúng 20h ngày mai (9/11), công danh rạng rỡ, tình duyên thăng hoa, người độc thân tìm thấy bến đỗ, vợ chồng hài hòa, gia đạo ấm êm, tài vận sung túc vô biên

Đúng 20h ngày mai, 9/11, 3 con giáp này công danh rạng rỡ, sáng tỏ một phương, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, gia đạo ấm êm, vợ chồng hài hòa hạnh phúc.

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