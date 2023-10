Thần Tài bắc loa gọi tên: Qua đêm nay (12/10), 3 con giáp có căn phú quý, rơi ngay hố vàng, đón tài lộc đầy tay, phú quý phát tài

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thích cuộc sống an yên, không mưu cầu giàu sang nhưng vì tính cách tuyệt vời nên họ được trời ban nhiều may mắn và phúc đức. Qua đêm nay (12/10) chính sẽ là khoảng thời gian con giáp này cảm nhận rõ được sự may mắn đó.

Sự nghiệp của họ không ngừng phát triển, cơ hội thăng tiến ngày một nhiều. Không những vậy, đường tình duyên cũng mỹ mãn, dễ gặp được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa, có một cuộc hôn nhân viên mãn khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.