Thần Tài bắc loa gọi tên: Qua đêm nay (12/10), 3 con giáp có căn phú quý, rơi ngay hố vàng, đón tài lộc đầy tay, phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 13:30

Với 3 con giáp dưới đây, chắc hẳn các bạn vô cùng mong chờ bởi bạn chính là con giáp thu tài lộc đầy tay khi bước qua đêm nay (12/10).

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu thích cuộc sống an yên, không mưu cầu giàu sang nhưng vì tính cách tuyệt vời nên họ được trời ban nhiều may mắn và phúc đức. Qua đêm nay (12/10) chính sẽ là khoảng thời gian con giáp này cảm nhận rõ được sự may mắn đó.

Sự nghiệp của họ không ngừng phát triển, cơ hội thăng tiến ngày một nhiều. Không những vậy, đường tình duyên cũng mỹ mãn, dễ gặp được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa, có một cuộc hôn nhân viên mãn khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thần Tài bắc loa gọi tên: Qua đêm nay (12/10), 3 con giáp có căn phú quý, rơi ngay hố vàng, đón tài lộc đầy tay, phú quý phát tài - Ảnh 1
Qua đêm nay (12/10) chính sẽ là khoảng thời gian con giáp này cảm nhận rõ được sự may mắn đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi vốn thông minh, ý chí hơn người nên dù có sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khốn khó, họ cũng không bao giờ than thân trách phận mà luôn nỗ lực phấn đấu hết mình. Họ không sợ gặp phải thất bại, luôn sẵn sàng đối đầu với mọi thử thách, gian nan để có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Đối với người tuổi Mùi, năm 2022 là thời điểm con giáp này gặp nhiều may mắn khi mọi việc đều khá suôn sẻ và thuận lợi. Đặc biệt, qua đêm nay (12/10), vận mệnh của con giáp tuổi Mùi sẽ càng xoay chuyển ngoạn mục, dễ dàng có cơ hội mua nhà hay tậu xe. Đường tài vận tỏa sáng, sự nghiệp của tuổi Mùi cũng hanh thông hơn nhờ xuất hiện quý nhân phù trợ.

Thần Tài bắc loa gọi tên: Qua đêm nay (12/10), 3 con giáp có căn phú quý, rơi ngay hố vàng, đón tài lộc đầy tay, phú quý phát tài - Ảnh 2
Đặc biệt, qua đêm nay (12/10), vận mệnh của con giáp tuổi Mùi sẽ càng xoay chuyển ngoạn mục, dễ dàng có cơ hội mua nhà hay tậu xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời vận của tuổi Dậu qua đêm nay (12/10) sẽ bước sang một trang mới huy hoàng. Thời hoàng kim của bạn đã tới giúp bạn gặp nhiều may mắn như hổ mọc thêm cánh, thỏa sức phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Vận son của người tuổi Dậu kéo dài liên tiếp trong thời gian này. Con giáp làm ăn buôn bán hay theo đuổi con đường quan lộ đều thuận buồm xuôi gió. Tốc độ thăng quan tiến chức của bạn cực nhanh bởi tuổi Dậu được trời phú thông minh, uyên bác, lại khéo léo, tinh tế.

Thần Tài bắc loa gọi tên: Qua đêm nay (12/10), 3 con giáp có căn phú quý, rơi ngay hố vàng, đón tài lộc đầy tay, phú quý phát tài - Ảnh 3
Thời vận của tuổi Dậu qua đêm nay (12/10) sẽ bước sang một trang mới huy hoàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ 9h sáng thứ Bảy (8/10/2022): Phúc phần Thần Tài sắp đặt, 3 con giáp dù tay trắng cũng thành đại gia, vận số đỏ hơn người

Kể từ 9h sáng thứ Bảy (8/10/2022): Phúc phần Thần Tài sắp đặt, 3 con giáp dù tay trắng cũng thành đại gia, vận số đỏ hơn người

Theo tử vi 12 con giáp, bắt đầu từ 9h sáng thứ Bảy, sự nghiệp của 3 con giáp sau có nhiều khởi sắc. Họ có thêm cơ hội lớn, thu nhập được tăng thêm.

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