Thần Phật xua tan xui xẻo cho 3 con giáp từ ngày 27/9 đến ngày 5/10: Vận trình khởi sắc rực rỡ, công danh như ý, hậu vận mỹ mãn như ý

Tâm linh - Tử vi 26/09/2023 19:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vươn lên làm giàu, hứng hết lộc trời cho từ ngày 27/9 đến ngày 5/10.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là người nghiêm túc, tỉ mỉ và nỗ lực trong công việc. Họ làm việc gì cũng hiệu quả và nhanh nhạy với thị trường. Cuộc đời người cầm tinh con Dê thường có của cải, luôn gặp điềm lành và được mọi người yêu mến từ nhỏ.

Theo tử vi, từ ngày 27/9 đến ngày 5/10, sự nghiệp người tuổi Mùi sẽ vươn xa. Dự báo họ sẽ gặt hái nhiều thành công rực rỡ, ngọt ngào trong tình cảm, tâm trạng tốt và đặc biệt là thu nhập tăng vọt. Từ đây, bạn có thể tích lũy được nhiều tiền cho những dự định tương lai.

Thần Phật xua tan xui xẻo cho 3 con giáp từ ngày 27/9 đến ngày 5/10: Vận trình khởi sắc rực rỡ, công danh như ý, hậu vận mỹ mãn như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới từ ngày 27/9 đến ngày 5/10 nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Sửu bứt phá.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong thời điểm này.

Tuy nhiên, tuổi Sửu cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, đặc biệt là những bất trắc có thể xảy ra. Tuổi Sửu cần chú ý hơn trong vấn đề di chuyển, không nên xuất hành đi xa, lái xe đường dài hay buổi đêm, đây là thời điểm nhạy cảm rất dễ gặp bất trắc trên đường.

Thần Phật xua tan xui xẻo cho 3 con giáp từ ngày 27/9 đến ngày 5/10: Vận trình khởi sắc rực rỡ, công danh như ý, hậu vận mỹ mãn như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ bẩm sinh đã có tài vận hanh thông, đặc biệt là về Thiên Tài và Hoạnh Tài nên con giáp này thường có số trúng độc đắc. Từ ngày 27/9 đến ngày 5/10, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận được những cơ hội phát tài và đặc biệt các khoản đầu tư trước đây đã đến thời điểm thu lợi nhuận. Thu nhập của con giáp này cứ thế tăng lên không ngừng.

Cho dù đã từng chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào thời điểm này, tuổi Ngọ sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực. Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.

Thần Phật xua tan xui xẻo cho 3 con giáp từ ngày 27/9 đến ngày 5/10: Vận trình khởi sắc rực rỡ, công danh như ý, hậu vận mỹ mãn như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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