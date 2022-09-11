Thần Phật hiển linh vào nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được hào quang tài lộc soi tỏa, may mắn thứ 2 không ai dám tranh thứ nhất

Nửa cuối tháng 8 âm lịch chính là thời gian vô cùng may mắn với 3 con giáp dưới đây, cùng xem liệu bạn có nằm trong số đó.
- Tử vi 4 ngày cuối tuần (1/9 - 4/9), 3 con giáp tha hồ đưa tay hái lộc, bỗng chốc phát tài, sổ hồng đầy tủ, may mắn đủ đầy
- Bắt đầu từ ngày 1/9/2022: 3 con giáp có Thần Tài đưa đón, phú quý kề cận, giàu có hơn người, tiền thu về túi bạt ngàn
Tuổi Tý
Tuổi Tý luôn cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng, họ không những được mọi người yêu quí mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình.
Trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, các cơ hội đang nở rộ, tuổi Tý dễ nhận được sự thăng tiến trở thành người giàu có. Bản mệnh nếu là người làm ăn kinh doanh sẽ giành được các hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Dần được cấp trên nâng đỡ nên thăng tiến không ngừng, lương thưởng tăng lên không ngớt. Nhìn chung, nếu biết tranh thủ thời cơ thì con giáp này dù hoạt động ở lĩnh vực nào cũng thu được thành công.
Tuổi Sửu
Sang nửa cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Sửu ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông. Đặc biệt, con giáp này vận trình rực rỡ, phúc khí dồi dào, có cơ hội để chứng minh năng lực xuất sắc của mình.
Vốn chăm chỉ và chịu khó, bản mệnh không ngại đương đầu với bất cứ khó khăn mà chiếm lấy thành công. Tài lộc đến khá bất ngờ, tuổi Sửu sẽ được thưởng hoặc có thể nhận được khoản tiền lớn những phi vụ làm ăn trước đó mang lại.
Tuổi Thân
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch là thời gian rất thích hợp để người tuổi Thân tập trung hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Tuổi Thân sẽ tạm biệt tình trạng ảm đạm, thậm chí là tình huống xui xẻo, để đón vượng tài lộc, chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời.
Ngoài ra, vận đào hoa của người độc thân vượng phát, nhân duyên khác giới tốt đẹp giúp bạn dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Nếu đã có “mục tiêu”, tuổi Thân nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, tỷ lệ thành công khá lớn.
(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm