Thần Phật độ trì, 3 con giáp ngợp trong biển tiền vào đúng 11 giờ trưa ngày 2/10: Làm ăn vạn sự như ý, nhận tài lộc mỏi tay, bạc vàng tràn trề

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình tiền đỏ rực, ngân khố tăng như phi mã vào đúng 11 giờ trưa ngày 2/10.

Tuổi Dần

Những người sinh ra thuộc con giáp này chân thành với mọi người, làm việc chu đáo, bản tính hiền lành, thoạt nhìn là người vợ, người mẹ tốt. Họ đối xử tốt với người khác cũng rất được lòng mọi người, và sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu, ngôi sao may mắn ở trên cao, đặc biệt có liên quan đến tiền bạc. 

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 2/10, người tuổi Dần có vận khí vượng, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Họ rất thông minh và có khả năng lãnh đạo phi thường, đồng thời tuổi Dần thích quyền lực và muốn được mọi người ngưỡng mộ và rất giỏi nắm bắt cơ hội. Trong vận hạn họ nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tạo nên những rạng rỡ mới trong sự nghiệp và cuộc sống. Đồng thời họ cũng có biệt tài, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấu được mưu đồ của đối phương, vì thế tránh được tai họa do tiểu nhân gây ra.

Thần Phật độ trì, 3 con giáp ngợp trong biển tiền vào đúng 11 giờ trưa ngày 2/10: Làm ăn vạn sự như ý, nhận tài lộc mỏi tay, bạc vàng tràn trề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những chú heo thuộc con giáp này từ nhỏ đã thích hưởng thụ bản thân, thậm chí còn ham chơi, quyết liệt nhưng khi đã nghiêm túc thì nhất định sẽ dốc hết sức lực, rất có chí tiến thủ, vận trình công việc hanh thông, lại còn gặp những sao may mắn vào tuổi trung niên khiến họ gặp nhiều may mắn.

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào đúng 11 giờ trưa ngày 2/10. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Thần Phật độ trì, 3 con giáp ngợp trong biển tiền vào đúng 11 giờ trưa ngày 2/10: Làm ăn vạn sự như ý, nhận tài lộc mỏi tay, bạc vàng tràn trề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người sinh con giáp này sẽ có những bước phát triển tốt hơn trong sự nghiệp. Trong thời điểm này, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo trong mọi mặt công việc, đồng thời họ cũng làm việc chăm chỉ, dám vượt lên vì thế có thể vượt quá thất bại. 

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 2/10, Dậu được Thiên Ấn giúp đỡ, sự nghiệp của Dậu có những bước tiến bất ngờ. Sự quyết tâm của bản mệnh đã giúp bạn gặt hái được mục tiêu đề ra. Nhắc nhở bạn tuần này cần hạn chế chi tiêu, tiết kiệm tiền bạc là một cách giúp bạn vượt qua khó khăn.

Vận trình tình cảm cũng êm ấm, hạnh phúc khi hai bạn thấu hiểu nhau nhiều hơn. Sức khỏe cúng có dấu hiệu phát triển tốt, những người đang bị ốm sẽ nhanh chóng phục hồi. Tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ để bảo toàn trọn vẹn sức khỏe.

Thần Phật độ trì, 3 con giáp ngợp trong biển tiền vào đúng 11 giờ trưa ngày 2/10: Làm ăn vạn sự như ý, nhận tài lộc mỏi tay, bạc vàng tràn trề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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