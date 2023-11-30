Thần Phật che chở 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11: Chuẩn bị vùng vẫy trong biển tiền, phú quý trong tầm tay, may mắn đủ đường

Tâm linh - Tử vi 30/11/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây giàu lên không ngừng, mua xe hơi, sắm biệt thự chỉ trong tầm tay vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11 có ngôi sao may mắn chiếu đúng vào đường tài vận. Vì vậy, sự nghiệp phát triển không ngừng, thu nhập tăng mạnh, chất lượng cuộc sống cũng bước vào thời kỳ đỉnh cao, cả người nhìn đâu cũng thấy tiền.

Không chỉ có thế, nhờ đường tài vận sáng sủa, tuổi Mão không chỉ tiền bạc rủng tỉnh, còn có thể gặp được đối tượng mà mình ao ước, ngưỡng mộ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Mão hoàn toàn có thể có được ý trung nhận.

Tuy nhiên, tuổi Mão cũng phải thật nỗ lực mới có thể nhận được thành quả như ý. Dù mỏi mệt cũng hãy nhớ rằng, có thể có tiền, lại có thể thành đôi, sau này sống ngày hạnh phúc, cơm áo gạo tiền không lo, lấy đó làm động lực, mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp.

Thần Phật che chở 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11: Chuẩn bị vùng vẫy trong biển tiền, phú quý trong tầm tay, may mắn đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con giáp tuổi Ngọ thường có cuộc đời đủ vị đắng cay ngọt bùi, hạnh phúc vô bờ bến. Nửa đầu cuộc đời của họ sẽ gặp nhiều vất vả, làm gì cũng không mấy suôn sẻ. 

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11, họ sẽ đón nhận sự kiện đáng vui mừng, cầu được ước thấy, tiền vào như nước, không lo thiếu tiền. Hơn nữa sự nghiệp của họ cũng thẳng đường thăng tiến. Nửa đời sau họ có thể yên tâm hưởng an nhàn, phú quý. 

Thần Phật che chở 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11: Chuẩn bị vùng vẫy trong biển tiền, phú quý trong tầm tay, may mắn đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, luôn biết cách tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. Bạn rất giỏi giao tiếp, duy trì các mối quan hệ vì vậy bạn được nhiều người yêu quý, ra đường dễ gặp quý nhân.

Người tuổi Thân là một trong số những con giáp giàu sang, phú quý nhất vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11. Trong thời điểm này, mọi vấn đề, phiền phức trong thời gian trước đây đều được giải quyết.

Người tuổi Thân gặp được quý nhân nên công việc tiến triển thuận lợi, cơ hội thăng chức, tăng lương nhanh chóng đến. Ngoài ra, việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại không ít khoản thu cho con giáp này. Kiếm được bộn tiền vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11, người tuổi Thân có thể mang đến cho gia đình một khoảng tiền đủ đầy, no ấm.

Thần Phật che chở 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 30/11: Chuẩn bị vùng vẫy trong biển tiền, phú quý trong tầm tay, may mắn đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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