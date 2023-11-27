Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp từ nay đến hết tháng 12: Trúng đậm giàu to, tài khoản ting ting tăng số liên tục, sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí cao

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có nhân duyên đỏ rực, tha hồ nằm duỗi đếm tiền từ nay đến hết tháng 12.

Tuổi Hợi

Hầu như những người tuổi Hợi sinh ra đã vốn có số được ăn sung mặc sướng hơn các con giáp khác. Từ nay đến hết tháng 12, cũng là lúc người tuổi Hợi phải đi lại và gặp áp lực khá nhiều. Nhưng cũng chính thời điểm này lại tạo ra những cơ hội vàng để bạn có thể đạt được nhiều thành công nhất trong cuộc đời mình. Bản chất vốn thông minh nên chỉ cần biết đưa ra kế hoạch và đầu tư đúng hướng thì chuyện tiền bạc với bạn trong tương lai sẽ không còn là vấn đề nữa.

Đặc biệt, trong tình yêu cũng có nhiều điều mới theo hướng tích cực, gia đình có thể có tin vui vào giữa năm. Với những người đã kết hôn rồi thì vợ chồng hòa thuận, làm đâu thắng đó nên thời điểm này vui vẻ rộn rã tiếng cười.

Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp từ nay đến hết tháng 12: Trúng đậm giàu to, tài khoản ting ting tăng số liên tục, sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ nay đến hết tháng 12, có thể nói tuổi Thìn được khoản đãi rất nồng hậu, có thể "nằm duỗi mà ăn". Hầu như làm gì, tuổi Thìn cũng sẽ gặt hái được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ.

Chính vì thế, tuổi Thìn nên biết nắm bắt vận may này, làm những thứ mà họ giỏi và yêu thích thì sẽ không sợ thiếu tiền tiêu. Bất kể là việc gì, cho dù là một ý tưởng kinh doanh nhỏ, cũng đừng nên bỏ qua, vì nó có thể mang lại lợi nhuận đến không ngờ cho tuổi Thìn.

Tử vi học có nói, trong thời điểm này với đường tài vận còn khá im ắng, tuổi Thìn có thể bứt phá mạnh mẽ, làm giàu, đổi vận từ nay đến hết tháng 12. Mạnh mẽ và độc lập, tuổi Thìn rất hợp với những công việc mang tính cá nhân. Tuy nhiên, nếu làm việc theo nhóm thì họ cần chú ý hơn đến việc xây dựng các mối quan hệ xã hội để gặt hái nhiều thành công hơn.

Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp từ nay đến hết tháng 12: Trúng đậm giàu to, tài khoản ting ting tăng số liên tục, sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng, cần mẫn và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu mang số khổ, vì họ không biết hưởng thụ, chỉ biết làm việc suốt ngày suốt đêm. Nhưng trên thực tế, tuổi Sửu được xem là một trong những con giáp khổ trước sướng sau. Người tuổi Sửu sống thực tế, biết nhìn giá trị hiện thực của cuộc sống, họ không mơ mộng hão huyền mà luôn biết rằng nếu không làm việc thì chắc chắn chẳng thể mơ đến cuộc sống giàu có sung túc. Tính cách của tuổi Sửu sẽ quyết định được cuộc đời của họ sau này có giàu có hay không.

Từ nay đến hết tháng 12, tuổi Sửu sẽ được trời ban nhiều phước lành, vào thời điểm này họ sẽ được thần tài chiếu cố hết mực, những dự định dang dở sẽ được vận hành một cách trơn tru. Ngoài ra, từ nay đến hết tháng 12 tuổi Sửu sẽ có quý nhân phù trợ, tạo điều kiện làm giàu. Chỉ cần tuổi Sửu tự tin nắm bắt cơ hội tốt thì có khả năng sẽ đổi đời. Nhìn chung thời điểm này sẽ là thời kỳ hoàng kim của tuổi Sửu, cầu được ước thấy, năm sau sướng khổ thế nào đều nằm trong lòng bàn tay.

Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp từ nay đến hết tháng 12: Trúng đậm giàu to, tài khoản ting ting tăng số liên tục, sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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