Thần Phật ban Hồng Ân bao quanh nhà 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 17/11: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lên hương, đang nghèo thành giàu, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 04:00

Tử vi khung giờ này dự đoán 3 con giáp được 'vinh sủng tận trời' có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài chính vượng phát hưng thịnh. Từ khung giờ này, họ đón nhận may mắn chạm đỉnh, tài khí sáng chói, phúc khí dâng cao.

 

Tuổi Mão

Do được Tam Hợp nâng đỡ, tuổi Mão sẽ trở thành một trong những con giáp phát tài kể từ khung giờ này. Từ trước đến nay, tuổi Mão luôn có cách hành xử khéo léo nên luôn được mọi người yêu mến. Con giáp này có thể hóa giải mâu thuẫn với đồng nghiệp, hàn gắn mối quan hệ của mọi người với nhau.

Thần Phật ban Hồng Ân bao quanh nhà 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 17/11: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lên hương, đang nghèo thành giàu, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác. Con giáp này có thể họn được bạn hàng tốt, đối tác triển vọng, mang lại lợi nhuận cao cho công ty và bản thân. Trên phương diện tài lộc, đồng tiền mà bạn kiếm được chủ yếu dựa vào công sức của chính mình, vì vậy mà bạn có thể an tâm tận hưởng khoảng thời gian sung túc.

Tuổi Thân

Từ khung giờ này, người tuổi Thân giữ được tinh thần tích cực và lạc quan, chính vì thế mà chuyện gì đến tay bạn cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Trong chuyện tình cảm, con giáp này đã nhanh chóng tìm lại niềm tin, hi vọng mới sau những đổ vỡ tình cảm.

Có thể nói,” sau cơn mưa trời lại sáng”, sau những khó khăn, rắc rối thì lúc này bạn đã hiểu ra những điều quan trọng trong một mối quan hệ, từ đó xây dựng nên những điều tốt đẹp và tích cực hơn.Thời điểm này, bạn cũng đừng bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ thiện chí với mọi người, giúp các mối quan hệ xã hội phát triển nhé.

Thần Phật ban Hồng Ân bao quanh nhà 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 17/11: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lên hương, đang nghèo thành giàu, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, mọi kế hoạch của bản mệnh đều tiến hành trơn tru bởi khi bạn cần việc gì thì ngay lập tức có người hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu cẩn thận thì bạn nên kiểm tra lại mọi việc kỹ càng cho dù đối phương có nhiệt tình giúp đỡ tới mức nào đi nữa. Ngoài ra, đừng quên nói lời cảm ơn và thể hiện sự trân trọng công sức của họ.

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, người tuổi Ngọ tốt bụng, dễ gần, rất dám nghĩ dám làm. Họ không chỉ sở hữu chỉ số thông minh cao mà còn có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Con giáp tuổi Ngọ tính tình dịu dàng, nhân hậu, rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân.

Thần Phật ban Hồng Ân bao quanh nhà 3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 17/11: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lên hương, đang nghèo thành giàu, rủ nhau 'đẩy tiền gánh bạc' về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, công việc ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh có vận may dồi dào, các thương vụ đều suôn sẻ, mau chóng trở nên giàu có.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Quan Âm rải ‘Lộc’ đầu mùa Đông vào đúng 5h sáng Thứ 4 ngày 16/11: 3 con giáp hợp vía nhận lộc triền miên, từ nay tiền vào bạc tỷ, vạn sự thuận lợi, tỷ sư như ý, cả đời hạnh phúc thập toàn

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