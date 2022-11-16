THẦN MAY MẮN gõ cửa, 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (16/11), sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh thu nhập 'khủng', cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 03:35

Thần may mắn gõ cửa nhà 3 con giáp này, cuối ngày hôm nay 16/11, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, bản mệnh thu nhập rủng rỉnh, tình - tiền vượng sắc, thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay tương đối hanh thông. Tỵ Dậu tam hợp giúp người tuổi này tìm thấy được cơ hội tăng tiến trên con đường công danh. Do đó, bản mệnh hãy mạnh dạn trình bày những ý tưởng của mình vì nhiều khả năng sẽ được mọi người đánh giá cao.

Vận trình tài lộc có điểm sáng. Sự nhạy bén và tinh tế giúp con giáp này làm ăn kinh doanh có thêm nhiều khoản thu phụ, từ đó nâng cao nguồn thu nhập một cách đáng kể.

Người độc thân có cơ hội gặp gỡ với đối tượng mà bản mệnh ưng ý trong ngày mới này. Vì vậy, đừng vội từ chối lời đề nghị gặp mặt hay giới thiệu của bạn bè người thân, biết đâu đó chính là một nửa mà bản mệnh luôn tìm kiếm.

THẦN MAY MẮN gõ cửa, 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (16/11), sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh thu nhập 'khủng', cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Người độc thân có cơ hội gặp gỡ với đối tượng mà bản mệnh ưng ý trong ngày mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của tuổi Hợi diễn ra khả quản. Người tuổi này có cơ hội để “thăng quan tiến chức” nếu biết cách nắm bắt tốt thời cơ mới trong quá trình làm việc. Song, bản mệnh cũng cần xem xét kỹ lưỡng trước những quyết định quan trọng để tránh gặp rắc rối.

Vận trình tài lộc trên đà vượng phát. Con giáp này ngoài có lộc ăn uống thì còn được Cát Tinh trợ vận trong quá trình kiếm tiền để gia tăng thu nhập hiện tại.

Về mặt tình cảm, bầu không khí trong gia đình trong ngày này trở nên ấm áp hơn hẳn. Mọi người cùng dành thời gian bên nhau, ăn uống, trò chuyện vui vẻ và sảng khoái. Tình cảm giữa các cặp đôi càng thêm nồng nàn, thắm thiết.

THẦN MAY MẮN gõ cửa, 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (16/11), sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh thu nhập 'khủng', cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Công việc của tuổi Hợi diễn ra khả quản - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp người tuổi Tuất trong hôm nay diễn ra chẳng đáng lo vào ngày giữa tuần. Vận may đem đến cho người tuổi này nhiều cơ hội thăng tiến nên dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh tại thời điểm này.

 

Thổ sinh Kim cũng giúp tình cảm của con giáp này và nửa kia ngày càng khăng khít. Bản mệnh và người ấy luôn cố gắng dành thời gian tìm hiểu và lắng nghe đối phương nên cả hai có sự sẻ chia với nhau. Điều quan trọng nhất chính là đôi bên đều muốn vun đắp cho mối quan hệ này nên mọi thứ rất tốt đẹp.

 

THẦN MAY MẮN gõ cửa, 3 con giáp này vào cuối ngày hôm nay (16/11), sự nghiệp 'xuôi chèo mát mái', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh thu nhập 'khủng', cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Thổ sinh Kim cũng giúp tình cảm của con giáp này và nửa kia ngày càng khăng khít - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Khuya mai (16/11), SAO TỐT chiếu mệnh, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, tin vui ồ ạt kéo đến

Đúng khuya mai, 16/11, 3 con giáp này lọt mắt xanh quý nhân, vận trình thăng hoa, bản mệnh cầu được ước thấy, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tin vui ồ ạt kéo đến.

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