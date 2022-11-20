THẦN MAY MẮN gõ cửa, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, đúng 12h02p hôm nay (20/11), tiền tài đổ về túi, cát khí tràn lan, vận trình vượng sắc, cuối năm tin vui ồ ạt

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 00:25

Đúng 12h02p trưa nay, 20/11, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, cát khí tràn lan, tiền - tình viên mãn, vận trình vượng sắc, đời sau phú quý vinh hoa.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp hàng ngày, cục diện Dậu Thân Tương Hội tác động không nhỏ đến vận trình của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay. Sự xuất hiện của quý nhân sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần hanh thông suôn sẻ hơn. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là tiền đề cho sự phát triển của bạn trong tương lai.

Chính Ấn trợ mệnh, năng lực của bạn đang dần được khẳng định, đồng nghiệp và cấp trên sớm công nhận, con đường thăng tiến của bạn đang vô cùng rộng mở phía trước. Hãy luôn nỗ lực và cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra.

Người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu trong ngày Thổ Kim tương sinh này. Những cuộc gặp gỡ là cầu nối giúp bạn và người ấy tiến gần với nhau hơn.

THẦN MAY MẮN gõ cửa, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, đúng 12h02p hôm nay (20/11), tiền tài đổ về túi, cát khí tràn lan, vận trình vượng sắc, cuối năm tin vui ồ ạt - Ảnh 1
Chính Ấn trợ mệnh, năng lực của bạn đang dần được khẳng định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan nhập cục, công danh sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà phát triển. Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn. Hôm nay con giáp này sẽ khá bận rộn và vất vả, nhưng khi nhìn thành quả thì mệt mỏi gì cũng tiêu tan.

Một điều rất ổn là vấn đề sức khỏe của tuổi Mão. Sau những ngày ốm dài, có vẻ ngày này tình trạng của bạn đã khá lên. Hãy cố gắng ăn uống điều độ, thể dục đều đặn để tăng sức đề kháng bản thân.

May mắn hơn là vận trình tình duyên của con giáp khá tươi sáng trong ngày Thổ sinh Kim này. Người có đôi sớm hóa giải được những hiểu lầm trước đó, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm thêm gắn kết.

THẦN MAY MẮN gõ cửa, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, đúng 12h02p hôm nay (20/11), tiền tài đổ về túi, cát khí tràn lan, vận trình vượng sắc, cuối năm tin vui ồ ạt - Ảnh 2
Chính Quan nhập cục, công danh sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay là một ngày nhiều may mắn với người tuổi Mùi. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên cả công việc lẫn chuyện tình duyên đều rất suôn sẻ. Quý nhân đó chẳng cần tìm đôi xa, đôi khi lại chính là một người bên cạnh mà bản mệnh chẳng thể ngờ tới nhất.

Nhân lúc này, tuổi Mùi nên mạnh dạn thực hiện những mục tiêu mà mình ấp ủ đã lâu. Những dự án công việc nếu thấy có tính khả thi cao hãy cứ chủ động đầu tư, nếu cứ chỉ dám nghĩ trên mặt giấy thì con giáp này sẽ chẳng bao giờ đạt được lợi nhuận mà mình mong muốn.

Ngũ hành tương sinh cũng mang đến một vận trình tốt đẹp cho những ai đã có gia đình. Tình cảm sau những bão dông lại càng trở nên nồng nàn, thắm thiết hơn. Tuổi Mùi không thể tưởng tượng được có ngày mình lại thấy tình yêu nồng thắm đến vậy, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim.

THẦN MAY MẮN gõ cửa, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, đúng 12h02p hôm nay (20/11), tiền tài đổ về túi, cát khí tràn lan, vận trình vượng sắc, cuối năm tin vui ồ ạt - Ảnh 3
Hôm nay là một ngày nhiều may mắn với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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