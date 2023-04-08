Thần May Mắn chỉ lối 3 con giáp đến kho vàng vào đúng 4h sáng ngày 9/4: Tiền đè nặng trĩu hai vai, thành công đến tới tấp, may mắn đến liên hồi

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 04:00

Chuẩn bị “túi ba gang” đựng tiền tươi thóc thật trong thời gian này. Vì vậy, hãy tranh thủ biết cách gìn giữ túi tiền của mình tránh bay mất lộc.

 

Tuổi Hợi

Thời gian này đánh dấu khoảng thời gian hoàng kim của người tuổi Hợi. Người sinh năm Hợi có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ còn dùng sự chân thành của mình nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Thần May Mắn chỉ lối 3 con giáp đến kho vàng vào đúng 4h sáng ngày 9/4: Tiền đè nặng trĩu hai vai, thành công đến tới tấp, may mắn đến liên hồi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính tính cách này âm thầm tạo nên vận may cho tuổi Hợi. Bước sang trong thời gian này, thành quả sẽ đến với bạn một cách viên mãn nhất. Túi tiền nho nhỏ của bạn sẽ được lấp đầy một cách lặng lẽ mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Tuổi Mão

Trong thời gian này, sự nghiệp của con giáp này sẽ vụt sáng, có khởi sắc rực rỡ. Công việc thuận lợi khiến tuổi Mão luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Điều này như tiếp nhiệt huyết, giúp tuổi Mão tìm ra các ý tưởng cho công ty, thu được lợi nhuận lớn. Tuổi Mão yên tâm rằng, hầu như không có chuyện khó khăn xảy đến trong tháng này.

Thần May Mắn chỉ lối 3 con giáp đến kho vàng vào đúng 4h sáng ngày 9/4: Tiền đè nặng trĩu hai vai, thành công đến tới tấp, may mắn đến liên hồi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tuổi Mão đang có ý định khởi nghiệp, đây là khoảng thời gian rất thích hợp bởi bạn được hỗ trợ bởi các quý nhân. Cho dù là chuyện gì, tuổi Mão cũng thu được kết quả tốt. Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Mão cũng vô cùng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Trong thời gian này dường như phương diện sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm. Nhất là về mặt tâm trạng giảm sút, suy sụp do phải lo nghĩ quá nhiều vấn đề liên quan đến công việc, tình cảm.

Bạn dễ bị xúc động, tâm lý không ổn định dẫn đến nóng nảy mà hành động, buông lời nói khó nghe với người đối diện. Thậm chí có một số người không còn tâm trí để giao tiếp với mọi người xung quanh.

Thần May Mắn chỉ lối 3 con giáp đến kho vàng vào đúng 4h sáng ngày 9/4: Tiền đè nặng trĩu hai vai, thành công đến tới tấp, may mắn đến liên hồi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ tiếp tục tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Lúc này bạn cần giảm bớt cường độ công việc và đặc biệt lời khuyên ăn chay dành cho bạn để cải thiện tình trạng này.

Bạn sẽ cảm thấy vui tươi, hạnh phúc, tinh thần thư thái hơn rất nhiều khi cơ thể khỏe mạnh từ đó thúc đẩy vận khí tăng nhanh, mang tới những điều may mắn ở mọi phương diện của cuộc sống.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

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