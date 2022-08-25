Thần đồng tiên tri dự đoán vầng ô 25/8 vừa ló dạng, 3 con giáp này viên mãn cả tình duyên lẫn tiền bạc, nghèo mấy cũng phất lên làm ĐẠI GIA

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 06:38

Vầng ô 25/8 vừa ló dạng, cuộc đời 3 con giáp này đây sẽ có những biến chuyển không ngờ, từ nghèo hóa sang, từ sang hóa tài phiệt.

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán rằng khi vầng ô 25/8 vừa ló dạng, tuổi Dần bản mệnh nên cố gắng giữ vững phong độ và sự tự tin chuyên nghiệp của mình để giữ vững vị thế mà mình đã nỗ lực xây dựng bấy lâu. Bạn cần một thái độ linh hoạt để ứng biến trước những đổi thay nhanh chóng, sự nóng vội chỉ càng khiến mọi chuyện thêm rắc rối.

 

Tài chính trong ngày không mấy khả quan nhắc nhở tuổi này nên chú ý tới thói quen chi tiêu, mua sắm của mình. Nếu bạn không khống chế được sở thích thích gì mua nấy của mình thì chẳng mấy chốc sẽ lâm vào cảnh nợ nần mà không để dành được một chút tiền tiết kiệm nào cả.

 

Mộc – Thổ xung khắc, chuyện tình cảm của những Hổ cũng khiến con giáp này phiền lòng không ít. Có vẻ như cuộc sống sẽ đặt ra cho bạn và người ấy một số thách thức nhất định và việc của bạn không phải là tranh cãi xem ai đúng ai sai mà chỉ là giữ vững niềm tin và không bỏ cuộc mà thôi.

 

Thần đồng tiên tri dự đoán vầng ô 25/8 vừa ló dạng, 3 con giáp này viên mãn cả tình duyên lẫn tiền bạc, nghèo mấy cũng phất lên làm ĐẠI GIA - Ảnh 1

Tử vi dự đoán rằng khi vầng ô 25/8 vừa ló dạng, tuổi Dần bản mệnh nên cố gắng giữ vững phong độ và sự tự tin chuyên nghiệp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận trình công việc của tuổi Tý sau khi vầng ô 25/8 vừa ló dạng diễn ra hanh thông. Đường công danh vô cùng xán lạn, các cơ hội thăng tiến trong công việc cũng trở nên rõ nét hơn. Tuổi Tý dễ dàng phát huy tối đa thế mạnh của mình, mở đường cho việc tiến xa hơn trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Đời sống hôn nhân không tránh khỏi những cãi vả, hờn ghen nhưng suy cho cùng nó cũng là gia vị cần thiết của tình yêu. Người độc thân cần cởi mở, chân thành hơn thì mới mong chinh phục được người mình thương nhớ.

Tài vận: Vận trình tài lộc có biến động. Con giáp này cần chia nhỏ số tiền ra, đừng quên trích một khoản cho việc tiết kiệm.

Thần đồng tiên tri dự đoán vầng ô 25/8 vừa ló dạng, 3 con giáp này viên mãn cả tình duyên lẫn tiền bạc, nghèo mấy cũng phất lên làm ĐẠI GIA - Ảnh 2

Vận trình công việc của tuổi Tý sau khi vầng ô 25/8 vừa ló dạng diễn ra hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Khi vầng ô 25/8 vừa ló dạng, công việc của tuổi Mùi tiến triển tương đối thuận lợi. Nếu muốn đưa ra những kế hoạch thực sự phù hợp với sự phát triển trong tương lai thì con giáp này cần phải đánh giá năng lực bản thân và tình huống trước mắt hợp lý hơn.

Đặc biệt là người trẻ tuổi cũng không nhất thiết phải tự mình quyết định mọi việc, nhất là khi đứng trước những công việc quan trọng hoặc trước những sự lựa chọn khó khăn. Nếu còn nhiều điều băn khoăn, bản mệnh hãy thử trao đổi với những người giàu kinh nghiệm.

Theo quan niệm dân gian hôm nay là ngày tốt để làm mọi việc. Do vậy, bản mệnh nên sắp xếp thực hiện những công việc quan trọng để gặp nhiều thuận lợi, may mắn.

Thần đồng tiên tri dự đoán vầng ô 25/8 vừa ló dạng, 3 con giáp này viên mãn cả tình duyên lẫn tiền bạc, nghèo mấy cũng phất lên làm ĐẠI GIA - Ảnh 3

Khi vầng ô 25/8 vừa ló dạng, công việc của tuổi Mùi tiến triển tương đối thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây 99% phải tin là THIÊN ĐƯỜNG có thật, phúc báu đầy tay, lộc lá trải dài, vận may đeo đuổi không ngừng

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây 99% phải tin là THIÊN ĐƯỜNG có thật, phúc báu đầy tay, lộc lá trải dài, vận may đeo đuổi không ngừng

Qua rạng sáng (24/8), 3 con giáp này đây mọi vận trình đều thăng tiến vượt bậc không thể ngờ tới, mọi khổ đau sẽ được hóa giải tích tắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi hôm nay tử vi thứ 5 tử vi 12 con giáp tử vi 25/8 tử vi 25/8/2022 con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia