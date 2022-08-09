Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, thứ 4 ngày 10/8/2022, 3 con giáp có duyên tâm linh, đoán được ý trời, băng qua khổ nạn, phát tài phát lộc, sang giàu thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 05:16

3 con giáp dưới đây may mắn hơn người, hứng trọn lộc trời, đổi đời giàu sang, nắm trong tay bạc tỷ, vượt qua khổ nạn.

Tuổi Tý

Vào ngày 10/8, người tuổi Tý sẽ thấy vận số thay đổi rõ rệt, trong lúc này tuổi Tý sẽ được nhiều cát tinh nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên vận khí của con giáp này tăng tiến mạnh mẽ, tài vận tiền bạc vì thế cũng vượng hơn trước rất nhiều.

Con giáp tuổi Tý sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Bất kể có kế hoạch hay bắt tay đầu tư làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, đạt được mục tiêu như mong muốn. Sự nghiệp không những vững chắc mà tài vận ngày càng dồi dào, để xây dựng cuộc sống ấm no sung túc chỉ nằm trong tầm tay.

Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp. Với tinh thần lạc quan và những nỗ lực không biết mệt mỏi, con giáp này từng bước vượt qua khó khăn.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, thứ 4 ngày 10/8/2022, 3 con giáp có duyên tâm linh, đoán được ý trời, băng qua khổ nạn, phát tài phát lộc, sang giàu thịnh vượng - Ảnh 1
Vào ngày 10/8, người tuổi Tý sẽ thấy vận số thay đổi rõ rệt, trong lúc này tuổi Tý sẽ được nhiều cát tinh nâng đỡ, quý nhân phù trợ nên vận khí của con giáp này tăng tiến mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp cho biết, vào thứ tư (10/8), những người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, càng giao tiếp với nhiều người lại càng được yêu quý, làm gì cũng được giúp đỡ hết mực, thậm chí có người tạo điều kiện cho tuổi Sửu thăng tiến, làm giàu nhanh chóng.

Người tuổi Sửu cho thấy trong thời điểm này bản mệnh sẽ đón nhận những thay đổi khá lớn về mặt tài chính, báo hiệu nhiều may mắn về tiền bạc, nhất là các khoản kinh doanh, đầu tư hứa hẹn thu lãi cao. Trên con đường kiếm tiền và làm giàu của người tuổi Sửu luôn có quý nhân Tam Hợp song hành.

Con giáp tuổi Sửu có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp. Sửu làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người cầm tinh con trâu sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, thứ 4 ngày 10/8/2022, 3 con giáp có duyên tâm linh, đoán được ý trời, băng qua khổ nạn, phát tài phát lộc, sang giàu thịnh vượng - Ảnh 2
Tử vi 12 con giáp cho biết, vào thứ tư (10/8), những người tuổi Sửu chính là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn, càng giao tiếp với nhiều người lại càng được yêu quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Ngày mai (10/8), nhờ sao Thiên Hoàng chiếu mệnh nên cuộc sống của Thân sẽ có nhiều chuyển biến. Trong thời gian này, tuổi Thân sẽ được thần tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội, nếu như Thân không thể trở thành người khiến thiên hạ ngưỡng mộ thì cũng là người có tình tiền mỹ mãn, cuộc sống dư dả hơn người.

Tuổi Thân sẽ được thần tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, mọi kế hoạch trong công việc đều được vận hành trơn tru. Đối với người làm việc văn phòng thì có khả năng thăng quan tiến chức, thậm chí là tăng lương. Nhìn chung, đây sẽ là một ngày đầy hứa hẹn với tuổi Thân, việc cần làm là bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội, cuộc sống vinh hoa phú quý đang chờ trước mắt.

Tài vận của những người cầm tinh con khỉ sẽ may mắn liên tục. Do đó tiền bạc tương đối rủng rỉnh. Dù trước đó, Thân có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng thời điểm này, Thân sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Thần đồng tiên tri dự đoán đúng 99%, thứ 4 ngày 10/8/2022, 3 con giáp có duyên tâm linh, đoán được ý trời, băng qua khổ nạn, phát tài phát lộc, sang giàu thịnh vượng - Ảnh 3
Ngày mai (10/8), nhờ sao Thiên Hoàng chiếu mệnh nên cuộc sống của Thân sẽ có nhiều chuyển biến, trong thời gian này, tuổi Thân sẽ được thần tài yêu mến, chiếu cố, gặt hái được nhiều thành công vang dội - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần đồng tiên tri dự đoán chuẩn xác 99%, thứ 3 ngày 9/8/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 lãi 10, tiền về như nước lũ, vượt lên đổi đời ngoạn mục

Thần đồng tiên tri dự đoán chuẩn xác 99%, thứ 3 ngày 9/8/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 lãi 10, tiền về như nước lũ, vượt lên đổi đời ngoạn mục

3 con giáp dưới đây tài lộc dồi dào, tin vui bất ngờ gõ cửa, làm đâu thắng đó, kiếm tiền siêu đỉnh, đổi đời nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi thứ 4 tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng