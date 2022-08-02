Thần đồng tiên tri chúc mừng 3 con giáp rơi trúng HỐ TIỀN VÀNG, làm đâu thắng đó, LỘC LÁ BỦA VÂY, tiền về ngập két trong ngày 03/8/2022

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 09:26

Đây là những con giáp có cơ hội kiếm được số tiền khủng trong ngày 03/08/2022.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thật thà, thẳng thắn, rất có trách nhiệm trong công việc. Ngày 03/08/2022, con giáp này sẽ có cơ hội tạo được bước ngoặt lớn. Do được thần Tài ưu ái, và quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Sửu sẽ có cơ hôi tăng chức, tăng lương. Mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi. Đặc biệt người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán sẽ có được những cơ hội giao thương tốt nhất đem lại khoản lợi nhuận lớn nhất.

Thần đồng tiên tri chúc mừng 3 con giáp rơi trúng HỐ TIỀN VÀNG, làm đâu thắng đó, LỘC LÁ BỦA VÂY, tiền về ngập két trong ngày 03/8/2022 - Ảnh 1
 Đặc biệt người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán sẽ có được những cơ hội giao thương tốt nhất đem lại khoản lợi nhuận lớn nhất. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Từ khi chào đời Hợi đã được thần may mắn nâng đỡ, thần tài hậu thuận nên cuộc sống của họ luôn thuận buồm xuôi gió, bình yên vô thường. Hơn thế, người tuổi Hợi sống chân thành, lương thiện lại hay giúp đỡ người khác nên tích được rất nhiều công đức cho mình và gia đình. Trong năm 2018 dù phải nếm trải không ít khó khăn, tài chính hao hụt nhưng Hợi vẫn lạc quan yêu đời, không hề nhụt chí.

Bước vào ngày 03/08/2022, vận số của Hợi sẽ đi vào quỹ đạo. May mắn ập xuống đầu tới tấp giúp Hợi buôn may bán đắt, có thêm nhiều khoản thu bên ngoài. Cứ đà này, việc mua nhà, sắm xe là mong muốn Hợi dễ dàng thực hiện được.

Tuổi Mão

Mão sống tình cảm, đặt nặng tình thân nên được nhiều người thương yêu, che chở. Rất nhiều trường hợp dù biết mình là người bị hàm oan, bị hiểu lầm nhưng con giáp này không lên tiếng đôi co, cũng không chấp nhặt kẻ hãm hại mình. Họ quan niệm rằng, sống hiền lành phúc đức rồi trời cao tự khắc có an bài.

Thế nên, dù bị tiểu nhân hãm hại, thọc gậy bánh xe thì cuộc đời Mão vẫn cứ tươi sáng, thuận lợi. Họ thành công trong sự nghiệp, có của ăn của để, thoải mái tận hưởng cuộc sống sung túc đủ đầy. Ngày 03/08/2022, Mão có cơ hội trúng quả lớn trời cho, đổi đời sau một đêm.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 3 ngày giữa tuần (2/8 - 4/8), 3 con giáp gặp ‘đại hỷ, đại phúc, đại thành công’, trúng độc đắc tiền tỷ, vàng ròng chất đầy túi, ngồi êm trên đống tiền

Đúng 3 ngày giữa tuần (2/8 - 4/8), 3 con giáp gặp ‘đại hỷ, đại phúc, đại thành công’, trúng độc đắc tiền tỷ, vàng ròng chất đầy túi, ngồi êm trên đống tiền

Không còn gì phải bàn cãi về con giáp có tài lộc thăng tiến như vũ bão, cực kì nhiều may mắn, cuộc sống được thần tài quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi hợi tuổi mão

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 33 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng