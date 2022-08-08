Thần đồng tiên tri chi rõ, đúng giờ Thìn ngày 10/8/2022: 3 con giáp gom trọn tài lộc, vận trình hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 14:19

3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, công danh thăng tiến, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Đúng giờ Thìn ngày 10/8/2022 người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp được cấp trên trao nhiều cơ hội tiến thân. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ, công việc ngày càng xuôi thuận. Do sự thay đổi về nhân sự trong cơ quan, con giáp có cơ hội tốt để thể hiện tài năng.

Con giáp độc thân thì vượng vận đào hoa, nhiều người vây quanh. Bạn nên cẩn trọng, cân nhắc kỹ càng trước khi bắt đầu chuyện tình cảm với một ai đó. Tuy vận đào hoa của bạn trong thời điểm này rất vượng nhưng bạn cần cân nhắc để tránh bị lừa gạt tình cảm.

Thần đồng tiên tri chi rõ, đúng giờ Thìn ngày 10/8/2022: 3 con giáp gom trọn tài lộc, vận trình hanh thông, công danh thăng tiến, tài lộc ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Đúng giờ Thìn ngày 10/8/2022 người tuổi Tỵ đón nhận nhiều tin tức tốt lành. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Đúng giờ Thìn ngày 10/8/2022 người tuổi Mùi cát lộc hanh thông, tiền vàng đầy đủ. Sự nghiệp tiến triển bất ngờ, nhờ vào bản lĩnh của mình, bản mệnh có khả năng biến thách thức thành cơ hội, gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Tài lộc có dấu hiệu đi lên, việc kiếm tiền của con giáp trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan.

Trong chuyện tình cảm, vợ chồng con cái hòa thuận, ít xảy ra mâu thuẫn. Nhờ có sự yêu thương, ủng hộ của nửa kia mà bạn có sức mạnh để vượt qua thử thách, khẳng định thực lực của bản thân mình.

 

Tuổi Dậu

Đúng giờ Thìn ngày 10/8/2022 người tuổi Dậu vận trình hanh thông, cát lộc dư dả. Con giáp may mắn gặp nhiều điều thuận lợi trong cả công việc và chuyện kiếm tiền, dễ đạt được thành công ngoài mong đợi, không thăng quan tiến chức cũng phát tài phát lộc. Con đường phía trước thênh thang rộng mở, may mắn luôn theo chân, những chú Ngựa hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình.

Con giáp được rất nhiều người yêu mến. Nhờ có nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể có được những cơ hội hiếm có trong thời gian tới.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

 

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 9/8/2022, thời thể đổi thay, 3 con giáp này thành công vượt trội, tài lộc bùng nổ, ung dung làm giàu, tiền tỷ trong tay

Sau ngày mai, thứ Ba ngày 9/8/2022, thời thể đổi thay, 3 con giáp này thành công vượt trội, tài lộc bùng nổ, ung dung làm giàu, tiền tỷ trong tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau ngày mai, thứ Ba ngày 9/8/2022, 3 con giáp này có vận trình sự nghiệp thành toại, tài lộc khởi sắc, cuộc sống lên hương.

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