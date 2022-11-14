Thần đồng tiên tri chỉ mặt 3 con giáp này cứ ra đường là NHẬN LỘC may mắn nối tiếp không ngừng, tiền bạc đầy tay trong 10 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch

Dù không quá kì vọng vào sự biến chuyển khả quan bất ngờ trong công việc cũng như tình hình tài chính cá nhân nhưng với bản tính nhanh nhẹn và dám nghĩ dám làm, 10 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm đỉnh cao công danh sự nghiệp với người tuổi Mão, đặc biệt là nếu họ làm kinh doanh.

Với những người tuổi Mão đang làm trong các cơ quan, tổ chức thì đây cũng là thời điểm vàng để bạn có thể thăng tiến, tăng lương. Cứ theo đà này thì dần dần từng bước một tuổi Mão sẽ đạt được mục tiêu của bản thân và ngày càng trở nên giàu có.

Công việc của họ sẽ tiến triển cực kì khả quan, các hợp đồng kí kết liên tiếp, thu nhập đổ về như nước sông Đà. May mắn sẽ tìm đến gõ cửa bạn khiến cho mọi việc trong cuộc sống đều rất thuận lợi, làm đâu thắng đó, thêm nữa lại nhận được sự tín nhiệm và nâng cao danh tiếng của bản thân.

10 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm đỉnh cao công danh sự nghiệp với người tuổi Mão, đặc biệt là nếu họ làm kinh doanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhờ có Thiên Ấn hỗ trợ cho người tuổi Tý có giác quan linh hoạt, nhanh nhạy hơn trong công việc. Từ đó, bạn giành được nhiều sự tín nhiệm của mọi người, nhất là với những lĩnh vực có tính chuyên môn cao bạn thể hiện được sự vượt trội so với những người xung quanh.

Ngày có Tam Hội cục cho thấy tình cảm đôi lứa tốt đẹp. Có thể thấy, bạn đã và đang thay đổi bản thân để trở nên hoàn thiện trong mắt người ấy. Nếu yêu bạn thật lòng, chắc chắn đối phương sẽ cảm nhận được những cố gắng và nỗ lực của bạn. Tuy nhiên, đừng thay đổi quá nhiều để rồi đánh đánh mất chính mình. Biết đâu người ấy lại yêu thích sự cá tính của bạn thì sao.

Thực Thần soi bóng, giúp cho bản mệnh gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Tài vận tăng tiến, bản mệnh được lộc trời cho nên tiền của cứ ào ào đổ về. Hãy có kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học, đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền núi cũng có ngày cạn kiệt.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường rất điềm tĩnh, thận trọng, chắc chắn và có trách nhiệm cao trong công việc. Họ cũng là những người khá cá tính và điều này đôi khi cũng là cản trở trong công việc của họ. Thời gian trước đây có vẻ may mắn chưa tìm đến với người tuổi Ngọ nên công việc không được thuận buồm xuôi gió và họ chưa có cơ hội để thể hiện khả năng của mình.

Tuy nhiên 10 ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch, tiền bạc sẽ tới tấp tìm đến gõ cửa người tuổi Ngọ và càng ngày họ càng có nhiều cơ hội tốt trong cuộc sống. Những kế hoạch, dự án mà họ đang theo đuổi cũng tiến triển khả quan và bước đầu thu được những thành công và mang lại lợi nhuận nhất định.

Bên cạnh đó thì tuổi Ngọ cũng tìm kiếm được thêm nhiều đối tác tiềm năng và các nguồn đầu tư dồi dào cho những dự án của bản thân. Công việc của họ sẽ có những bước phát triển vượt bậc, mang lại thu nhập khổng lồ cho người tuổi Ngọ và gia đình của họ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.