Thần đồng tiên tri chỉ đích danh trong 10 ngày tới (từ 17-26/9/2022), 3 con giáp "mát rười rượi" vì mưa tài lộc, tiền bạc trút ào ào, đường tài vận sáng chói dễ mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 21:38

3 con giáp sau liên tục gặp may mắn trong công việc, tiền bạc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, rất nhạy cảm với việc phát hiện ra các cơ hội kinh doanh kiếm lời.

Trong 10 ngày tới (từ 17-26/9/2022), do đón nhận phúc khí và tài khí vượng phát nên tài vận của người tuổi Tý khởi sắc rực rỡ. Đồng thời do có quý nhân giúp đỡ nên con giáp này cũng sẽ nhận được không ít sự giúp đỡ về tiền bạc. Chính vì thế, người tuổi Tý làm việc gì cũng thành công với sự ủng hộ tài chính vững bền.

Thần đồng tiên tri chỉ đích danh trong 10 ngày tới (từ 17-26/9/2022), 3 con giáp 'mát rười rượi' vì mưa tài lộc, tiền bạc trút ào ào, đường tài vận sáng chói dễ mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Trong 10 ngày tới (từ 17-26/9/2022), do đón nhận phúc khí và tài khí vượng phát nên tài vận của người tuổi Tý khởi sắc rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi được Thần Tài đứng sau hậu thuẫn, kiếm được số tiền tỷ trong 10 ngày tới (từ 17-26/9/2022). Vận xui của bạn nhanh chóng đội nón ra đi, vận may tiền bạc thì thi nhau đổ về. Cuộc sống của bạn trong thời điểm này phải nói là phất lên như diều gặp gió.

Tiền bạc ngày càng hanh thông, muốn tiêu gì cũng không còn phải đắn đo, suy xét như trước. Thời điểm này, tiểu nhân cũng không dám giỡn mặt, bày trò sau lưng bạn. Thế nên hãy giữ vững tâm thế để thực hiện những điều mình mong ước bấy lâu nay. Những dự án của bạn chắc chắn sẽ thực hiện được, thậm chí còn thành công vang dội.

Tuổi Mão

Tuổi Mão không còn phải lo lắng về những khoản nợ mình vay trước đó. Trong 10 ngày tới (từ 17-26/9/2022), Thần Tài sẽ để ý và ban cho bạn nhiều bổng lộc khủng. Bạn không còn phải lo lắng, áp lực quá nhiều về công việc. Vì dù có khó khăn đến mấy, Mão cũng sẽ được quý nhân nâng đỡ, vượt qua dễ dàng.

Thời điểm này, bạn nên tập trung hết sức, hết tâm vào công việc. Bởi đây là giai đoạn hoàng kim mở ra một trang cuộc đời mới của bạn thêm đẹp đẽ hơn. Số tiền bạn kiếm được sẽ dư dả tiêu xài đến già không hết. Đôi khi còn đủ để mua nhà, sắm xe, sống một cuộc đời chẳng lo nghĩ.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Thời thế thay đổi từ giờ đến cuối năm: 3 con giáp trở thành con cưng của Thần Tài, nhận tiền tài đầy tay, phúc lộc dư đầy mình, sau này chỉ việc ăn sung mặc sướng, chẳng lo nặng gánh thiếu thốn

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