Thần đồng tiên tri chỉ đích danh, 3 con giáp có vận may vô tận, phú quý không ngừng trong 10 ngày tới đây (từ ngày 18-27/9/2022)

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 16:26

Trong 10 ngày tới đây, những con giáp nào sẽ thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc?

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thiện lương, làm việc gì cũng tỉ mỉ, cẩn thận và có khả năng thích ứng rất cao. Trong thời gian 10 ngày tới (từ ngày 18-27/9/2022), hoạnh tài của con giáp này rất vượng, sẽ có thêm một khoản thu nhập lớn. Do cát tinh xuất hiện trong cung mệnh nên công việc có nhiều tin vui, đồng thời lại được quý nhân phù hộ nên những lúc gặp khó khăn nhất, người tuổi Mùi đều có quý nhân giúp đỡ về công việc và tài chính. Chính vì những điều trên, người tuổi Mùi không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và có thể sống thoải mái về tiền bạc trong một thời gian dài.

Thần đồng tiên tri chỉ đích danh, 3 con giáp có vận may vô tận, phú quý không ngừng trong 10 ngày tới đây (từ ngày 18-27/9/2022) - Ảnh 1
 Trong thời gian 10 ngày tới (từ ngày 18-27/9/2022), hoạnh tài của con giáp này rất vượng, sẽ có thêm một khoản thu nhập lớn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Thìn nổi tiếng là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, giàu có, sung túc từ trong trứng nước. Đặc biệt, 10 ngày tới (từ ngày 18-27/9/2022), may mắn sẽ liên tục gõ cửa nhà Thìn, khiến con giáp này làm đâu thắng đó, tiền chất đầy nhà. Không chỉ vận tài lộc, vận tình duyên của Thìn cũng đỏ như son. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những phuát giây ấm êm, hạnh phúc, gia đạo hạnh phúc hơn bao giờ hết.

 

Tuổi Mão

Thời gian 10 ngày tới (từ ngày 18-27/9/2022), do được thần phật phù hộ nên người tuổi Mão nhất định sẽ gặp may mắn về tiền bạc. Thời gian này, người tuổi Mão có thể nói là “cầu tài đắc tài” “cầu lợi được lợi”. Ngoài ra, do được cấp trên đánh giá cao về năng lực làm việc nên con giáp này sẽ có cơ hội được tăng lương và tăng thưởng.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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