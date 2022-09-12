Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán ngày 13/9/2022, 3 con giáp nhận được lộc trời ban, vận may ùn ùn kéo đến, làm đâu trúng đó, tiền bạc chảy đầy túi

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 08:15

3 con giáp sau đây được dự báo sẽ đổi vận theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có tính cách rất ổn định, đối xử với mọi người rộng lượng. Dù làm việc gì họ cũng được cấp trên trọng dụng, được mọi người quý mến. Họ cũng có dũng khí, chí tiến thủ trong sự nghiệp và không bao giờ do dự khi gặp sự cố.

Tử vi học dự báo, ngày 13/9/2022, tuổi Hợi sẽ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Tuy nhiên, Hợi nên chú ý điều chỉnh tâm trạng, tránh căng thẳng quá mức sẽ làm giảm hiệu quả công việc, tổn hại đến tài lộc.

Thần đồng tiên tri Ấn Độ dự đoán ngày 13/9/2022, 3 con giáp nhận được lộc trời ban, vận may ùn ùn kéo đến, làm đâu trúng đó, tiền bạc chảy đầy túi - Ảnh 1
Tử vi học dự báo, ngày 13/9/2022, tuổi Hợi sẽ gặp may mắn hơn người và gặt hái nhiều tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là người lạc quan, khôn ngoan, có tính kiên trì, quyết đoán phi thường. Họ cũng rất dũng cảm chủ động nắm bắt thời cơ để thay đổi vận mệnh.

Do trời phú cho đầu óc thông minh cùng với sự nỗ lựa của bản thân mà tuổi Dậu thường đạt được mục đích sống, tích lỹ nhiều tiền của lúc về già.

Tử vi học dự báo, ngày 13/9/2022, tuổi Dậu sẽ khởi sắc cả tình lẫn tiền. Sự nghiệp không còn bị cản trở, gặp được nhiều quý nhân, tiền đồ ngày càng rộng mở. Nói chung chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là họ sẽ nâng tầm giá trị bản thân và kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có lòng tự tôn mạnh mẽ, tính cách ít nói và biết nhẫn nhịn. Họ không thích tiết lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết nhưng theo đuổi sự hoàn hảo. Trong công việc, họ nghiêm túc thực hiện kế hoạch và nỗ lực để đạt được mục tiêu. Họ cũng rất tốt với bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ người khác nên rất được lòng người.

Ngày 13/9/2022, có thể nói tuổi Tỵ trở nên rất giàu có và may mắn, đặc biệt là trong sự nghiệp. Họ ngày càng ăn nên làm ra khiến ai cũng bất ngờ.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.

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