Tử vi dự đoán 10 ngày đầu tháng 5 Âm lịch (1/5 - 10/5) 3 con giáp trúng ĐỘC ĐẮC liên tiếp 4 lần, tài lộc vượng phát, làm ăn phát đạt, may mắn ngập tràn

Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 Âm lịch tháng này mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Một tháng tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

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Tuổi Dậu

Mọi chuyện lại ổn thỏa trở lại. Ngôi sao Thiên vận của tháng kết hợp với sao Thiên vận của năm đưa mọi việc trở lại quỹ đạo. Những rắc rối của tháng trước dường như đã tự bốc hơi. Tuổi Dậu nhận được sự giúp đỡ từ những người quan trọng và dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra. Hãy hào phóng khi thành công, rồi thành công mới sẽ tới. Lúc này, trực giác sắc bén sẽ giúp bạn nói năng và hành động đúng mực.

Tại công sở, tuổi Dậu có thể được giao một nhiệm vụ mới đầy thách thức, đòi hỏi trách nhiệm cao hơn, nhưng điều này sẽ giúp ích nhiều cho bạn trong việc gây dựng sự nghiệp. Lúc này, quan hệ với cấp trên của bạn rất ổn, họ có thể thảo luận về tương lai và giúp bạn tiến xa hơn. Hãy tìm kiếm cơ hội thể hiện tốt nhất các kỹ năng của mình, phát huy sáng kiến và làm nhiều hơn những gì được mong đợi. Tất cả những điều nói trên sẽ có ý nghĩa đặc biệt vào lúc này.

Trong kinh doanh, có rất nhiều cơ hội để người tuổi Dậu theo đuổi, phần lớn đều khả thi. Đây có thể là lúc cần tới sự hỗ trợ của bạn bè. Chỉ cần bạn ngỏ lời, sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Phần bạn mang lại cho họ càng lớn, sự giúp đỡ sẽ càng đáng kể. Hãy thu nạp thêm đồng minh. Tuổi Dậu thường thành công hơn nhiều khi làm việc có đồng đội.

Những người tìm kiếm tình yêu sẽ có một tháng thuận buồm xuôi gió. Ngôi sao Thiên vận mang tới nhiều vận may trong tình yêu. Nếu thật tích cực, tuổi Dậu độc thân rất có khả năng tìm được nửa thứ hai của mình. Hãy tỏ ra kiên cường khi theo đuổi điều mình muốn, đừng đợi đến khi thời cơ chín muồi mới ra tay. Nếu bạn đợi quá lâu, thuyền có thể dong buồm ra khơi mất. Đừng đợi người khác theo đuổi mình, hãy tự mình theo đuổi điều mong ước. Kể cả nếu bạn không biết chắc thái độ của người ấy, cứ mạnh dạn lên. Nếu tín hiệu thu được tích cực, bạn đã tìm được điều kỳ diệu, còn nếu không, hãy đi tìm ở nơi khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 Âm lịch vận trình của tuổi Ngọ có vẻ hanh thông, thuận lợi khi mọi việc diễn ra theo kế hoạch đã định. Thế nhưng, bản mệnh được nhắc nhở chớ cố làm sáng tỏ những khác biệt về quan điểm bởi điều này có thể gây ra những mâu thuẫn kéo dài.

Bên cạnh đó, các vấn đề về tiền bạc cũng cần được giải quyết một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng. Khi có thể tự do về tài chính, bản mệnh có cơ hội giải quyết mọi công việc một cách hiệu quả nhất.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Ngọ sẽ được đón nhận tin vui về điều mà mình mong chờ bấy lâu. Nhiều người độc thân may mắn thoát được cuộc sống tẻ nhạt, thoải mái trong việc tìm hiểu đối tượng mới.

Sức khỏe của tuổi Ngọ trong tháng này dù không quá xấu nhưng cũng không tốt cho lắm. Chủ yếu do bản mệnh xuất hiện tình trạng lao lực, hoặc thậm chí bệnh cũ tái phát bởi công việc bận rộn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.