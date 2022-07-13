Thần đồng tiên chi chỉ đích danh 3 con giáp GIÀU NỨT VÁCH ĐỔ TƯỜNG, TIỀN CHẠY ẦM ẦM VÀO TÚI, tài vận “lên hương”, tha hồ ăn lộc từ ngày 14-24/7/2022

Tâm linh - Tử vi 13/07/2022 09:51

10 ngày tới, chẳng ai có được may mắn như 3 con giáp này.

 

Tuổi Dậu

Không khôn lanh như Tỵ nhưng ở Dậu có sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Họ không quản ngại vất vả, cũng không ngại dấn thân nên dù chậm nhưng chắc, Dậu vẫn đang từng ngày khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Từ ngày 14-24/7/2022, tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh. Lúc này Dậu được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

Thần đồng tiên chi chỉ đích danh 3 con giáp GIÀU NỨT VÁCH ĐỔ TƯỜNG, TIỀN CHẠY ẦM ẦM VÀO TÚI, tài vận “lên hương”, tha hồ ăn lộc từ ngày 14-24/7/2022 - Ảnh 1
Từ ngày 14-24/7/2022, tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp khôn khéo, cá tính lại biết suy tính trước sau nên rất dễ đạt được những ước nguyện của đời mình. May mắn, tài giỏi là thế nhưng vẫn có những lúc Tỵ phải đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, phải trầy da tróc vảy mới trụ vững được trước cuộc đời.

Tỵ hãy yên tâm, dù hiện tại có khốn khó, tận cùng đến mấy thì từ ngày 14-24/7/2022, trời phật sẽ cho bạn vận may hiếm có. Lúc này, Tỵ chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội sẽ đổi đời ngoạn mục, hốt hết tiền tài trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Tý

Tý là con giáp khôn ngoan, sống trách nhiệm và không ngừng hoàn thiện chính mình. Họ mưu cầu sự hoàn hảo, hiệu quả công việc cao nhất nên luôn tự đặt ra sức ép để bản thân nỗ lực. Đây chính là chìa khóa tạo nên thành công của người tuổi Tý, càng về hậu vận họ sẽ càng kiếm được bộn tiền, tích lũy được khối tài sản khổng lồ.

Từ ngày 14-24/7/2022, nhờ được thần tài chấm số đỏ nên công danh, sự nghiệp của Tý đều xán lạn không ngờ. Tý sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, công việc suôn sẻ, làm một hưởng mười. Từ đây, con giáp này chỉ việc cần mẫn làm việc, những thứ khác đã có bề trên lo liệu.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 9 giờ sáng ngày mai, thứ Năm ngày 14/7/2022, 3 con giáp này một bước đại thắng, giàu có vô cùng, làm chơi ăn thật, mã đáo thành công

Đúng 9 giờ sáng ngày mai, thứ Năm ngày 14/7/2022, 3 con giáp này một bước đại thắng, giàu có vô cùng, làm chơi ăn thật, mã đáo thành công

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng 9 giờ sáng ngày mai, thứ Năm ngày 14/7/2022, 3 con giáp này có số mệnh tốt lành, công danh nở hoa, sự nghiệp rực cháy, làm 1 hưởng 10, tài chính hanh thông.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi tỵ tuổi tý

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới