Thài tài đợi trước cửa từ tháng 3 (AL) đến Tết năm sau "Cá chép hóa rồng": 3 tuổi thuộc con cưng Phật Tổ sống tích đức giàu có thể sống sung túc cả đời, trở thành đại gia ai ai cũng kính NỂ, thăng tiến chẳng ngừng

Theo dự đoán, tài lộc được đà tăng cao trở lại. Tỷ Kiên trợ mệnh giúp con giáp này kiếm được một khoản tiền như mình mong muốn từ công việc kinh doanh, đầu tư của mình
- Ngồi mát bưng bát vàng, đúng 12h ngày 11/04, 3 tuổi này có số "hưởng lộc", thời vận lên không cản nổi, tiền bạc tự động chạy ào vào túi, vận trình thuận lợi như diều gặp gió
- 3 con giáp có cơ may TRÚNG SỐ giàu có ú ụ, đếm tiền mỏi tay, vượng vận tài lộc, thu hết may mắn của thiên hạ trong 6 ngày nữa (16/4)
Tuổi Mão
Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày mai tương đối thuận lợi, tốt đẹp. Người tuổi này vốn là người thông minh và lại biết đối nhân xử thế nên sớm dễ dàng tạo thiện cảm với mọi người. Nhờ đó mà công việc cũng không gặp chuyện gì đáng lo.
Tình cảm Hung - Cát đan xen. Thủy Mộc bất dung khiến cho các cặp đôi đang yêu nhau liên tục nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, với người độc thân, bạn có thể tìm thấy được một người tâm đầu ý hợp với mình do có đào hoa vượng.
Tuổi Ngọ
Báo hiệu dễ xảy ra những cảm xúc tiêu cực với người xung quanh. Trong công việc dễ to tiếng với đồng nghiệp, xích mích với sếp, điều này khiến bạn thật sự mệt mỏi và áp lực. Nếu không biết kiềm chế những cơn giận thì bạn sẽ là người thiệt thân mà thôi.
Khoảng thời gian này bạn nên tạm gác lại tất cả và làm những gì mình yêu thích, đọc sách, mua sắm, nghe nhạc. Ngoài ra, việc rèn luyện sức khoẻ, chạy bộ hay tập yoga cũng giúp bạn giải phóng những áp lực trong cơ thể.
Tuổi Tý
Công việc người tuổi Tý đón nhận nhiều tích cực, thuận lợi thay đổi không gian làm việc mới mẻ. Tiền bạc đến lúc có nhiều thu nhập nhờ vào cố gắng của bản thân.
Người tuổi Tý tình cảm của cả hai thay đổi nhờ vào bạn biết cách nhường nhịn, giúp đỡ khi đối phương khó khăn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm