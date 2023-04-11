Thài tài đợi trước cửa từ tháng 3 (AL) đến Tết năm sau "Cá chép hóa rồng": 3 tuổi thuộc con cưng Phật Tổ sống tích đức giàu có thể sống sung túc cả đời, trở thành đại gia ai ai cũng kính NỂ, thăng tiến chẳng ngừng

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày mai tương đối thuận lợi, tốt đẹp. Người tuổi này vốn là người thông minh và lại biết đối nhân xử thế nên sớm dễ dàng tạo thiện cảm với mọi người. Nhờ đó mà công việc cũng không gặp chuyện gì đáng lo.

Tình cảm Hung - Cát đan xen. Thủy Mộc bất dung khiến cho các cặp đôi đang yêu nhau liên tục nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, với người độc thân, bạn có thể tìm thấy được một người tâm đầu ý hợp với mình do có đào hoa vượng.

Báo hiệu dễ xảy ra những cảm xúc tiêu cực với người xung quanh. Trong công việc dễ to tiếng với đồng nghiệp, xích mích với sếp, điều này khiến bạn thật sự mệt mỏi và áp lực. Nếu không biết kiềm chế những cơn giận thì bạn sẽ là người thiệt thân mà thôi.

Khoảng thời gian này bạn nên tạm gác lại tất cả và làm những gì mình yêu thích, đọc sách, mua sắm, nghe nhạc. Ngoài ra, việc rèn luyện sức khoẻ, chạy bộ hay tập yoga cũng giúp bạn giải phóng những áp lực trong cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc người tuổi Tý đón nhận nhiều tích cực, thuận lợi thay đổi không gian làm việc mới mẻ. Tiền bạc đến lúc có nhiều thu nhập nhờ vào cố gắng của bản thân.

Người tuổi Tý tình cảm của cả hai thay đổi nhờ vào bạn biết cách nhường nhịn, giúp đỡ khi đối phương khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm