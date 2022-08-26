Tết Trung thu sắp đến, 3 con giáp giàu có không báo trước, ra ngõ giẫm trúng mỏ vàng, may mắn vẫy gọi, thăng hoa về mọi mặt

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 20:21

Sắp đến Tết Trung thu, không chỉ quý nhân trợ lực mà thần tài, thần lộc cũng góp sức cho 3 con giáp này giàu có bất thình lình, tiền chất đầy kho.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, sắp đến Tết trung thu là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình, đặc biệt nếu như bạn vẫn còn trẻ tuổi.

Tết Trung thu sắp đến, 3 con giáp giàu có không báo trước, ra ngõ giẫm trúng mỏ vàng, may mắn vẫy gọi, thăng hoa về mọi mặt - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, sắp đến Tết trung thu là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có vận may cực tốt vào thời gian gần đến Tết trung thu, tài chính tăng đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính. Người làm công ăn lương được cấp trên đề bạt thăng chức, tăng lương, trong khi đó người làm ăn tìm được hướng đi mới cho mình, đem lại lợi thế vượt lên đối thủ. Người làm kinh doanh cũng được quý nhân giúp đỡ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ.

Phương diện tình cảm nhìn chung ổn định. Vợ chồng bạn tương đối bận rộn nên không thể dành nhiều thời gian cho nhau. Cũng may, hai người luôn tin tưởng vào nhau và coi đối phương là động lực để cố gắng. Trong mắt mọi người, hai bạn là một cặp đôi lý tưởng.

Tết Trung thu sắp đến, 3 con giáp giàu có không báo trước, ra ngõ giẫm trúng mỏ vàng, may mắn vẫy gọi, thăng hoa về mọi mặt - Ảnh 2
Người tuổi Tuất có vận may cực tốt vào thời gian gần đến Tết trung thu, tài chính tăng đáng kể, tài lộc cũng vô cùng tốt, có thể gặp nhiều may mắn trong đầu tư và quản lý tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tết Trung thu sắp đến, công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu. Do đó, thời gian này là cơ hội hoàn hảo để xúc tiến các dự định bấy lâu, bạn cần tập trung cao độ nếu không muốn bỏ lỡ.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu... Bạn có thể dùng sức sáng tạo của mình tạo thành sản phẩm, công cụ để gia tăng doanh thu, lời lãi cho bản thân cũng như công ty.

Tết Trung thu sắp đến, 3 con giáp giàu có không báo trước, ra ngõ giẫm trúng mỏ vàng, may mắn vẫy gọi, thăng hoa về mọi mặt - Ảnh 3
Tết Trung thu sắp đến, công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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