Tết Đoan Ngọ 5/5 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài thiên vị, nhận được lộc to, đạp trúng hố vàng, giàu lên nhanh chóng, tậu nhà tậu xe tiền tỷ

Công việc: Công việc người tuổi Tý trong công việc tập trung cao cho công việc, chú ý những thông tin bản thân đề ra trước sếp.

Sức khỏe: Bổ sung các món ăn cần thiết giúp não bộ tốt hơn, hỗ trợ trí nhớ lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc vượng phát, tuổi Thìn sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Thìn thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc. Tuổi Thìn cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính nhờ sự chăm chỉ nhún ngường và sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Dậu giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Dậu khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Tử vi chỉ rõ, vận số của bản mệnh tuổi Dậu lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi, cứ vơi lại đầy nên con giáp này cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc. Nhưng tiền dù nhiều đến đâu cũng nên nghĩ đến việc tiết kiệm một khoản để cho những cần thiết thời gian sau này nhé!

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!