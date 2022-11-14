Tam Tai lùi xa, Phật Bà độ trì đúng 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11): 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay,  sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 14/11/2022 15:20

3 con giáp may mắn đúng 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11) gọi tên ai? Ai là người hưởng hết mọi điều tốt đẹp, thời gian này làm việc gì cũng thành công? Hãy theo dõi trong bài viết sau!

 

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần sẽ có đầu óc nhạy bén, trầm tính và trở nên thực tế, có trách nhiệm hơn khi tâm trí của họ trưởng thành. Bắt đầu đúng 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11) tử vi nói rằng những người tuổi Dần sẽ đón nhận tin vui trong công việc, có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Tam Tai lùi xa, Phật Bà độ trì đúng 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11): 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay,  sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quý nhân từ phương xa đến sẽ đánh giá năng lực của họ và giúp người tuổi Dần phát huy tốt hơn nữa. Những khó khăn trong thời gian gần đây được tháo gỡ, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ có bước ngoặt mới trong cuộc đời mình. Hạnh phúc nhân lên gấp bội, con giáp này sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được mục tiêu, tài lộc dồi dào, gia đình phú quý.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có khí chất tao nhã, tốt bụng và khoan dung. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, công việc nhìn chung suôn sẻ.

Tam Tai lùi xa, Phật Bà độ trì đúng 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11): 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay,  sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11), người tuổi Thìn vượng vận quý nhân, đào hoa vượng phát, mưu cầu tài lộc không còn khó khăn, sự nghiệp hanh thông nhờ được dẫn đường chỉ lối. Họ vốn là những người làm việc chăm chỉ, nay nhận được sự giúp đỡ, lại kiểm soát tốt cảm xúc, khéo léo hơn nên sự nghiệp ngày càng phát hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân ái và giàu lòng trắc ẩn. Họ dễ hòa đồng, đến với mọi người bằng tấm lòng chân thành, không chút lợi dụng. Cũng bởi vậy, người tuổi này thường đi đến đâu cũng dễ nhận được sự quý mến, tôn trọng.

Tam Tai lùi xa, Phật Bà độ trì đúng 5 ngày liên tiếp (15, 16, 17, 18 và 19/11): 3 con giáp được Thái Âm soi sáng chúc phúc, gặt hái bạc vàng nặng trĩu cả tay,  sự nghiệp thuận lợi, gia đạo bình an - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Hợi chăm làm việc thiện, thường có phúc báo lớn. Trong công việc, họ là người không thích dựa dẫm, ỷ lại vào ai, luôn âm thầm giải quyết vấn đề, không than phiền trách móc. Trong cuộc sống, họ bao dung và nhân hậu, sẵn sàng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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