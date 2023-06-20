Tam Hợp tụ khí vào đúng 16h55 thứ Ba 20/6/2023, 3 con giáp 'tay không nổi cơ đồ', nắm trong tay ngàn điều may mắn vạn sự phước lành, trúng ĐỘC ĐẮC liên miên, mua nhà tậu xe liền tay

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Ba 20/06/2023, Tuổi Thìn được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của Tuổi Thìn có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Thìn không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày 20/6/2023, Tam Hợp mở ra cho Sửu một ngày vượng vận khí. Công việc của con giáp này khá thuận lợi, sự nghiệp lên hương, không gặp phải trở ngại gì. Nhìn chung bản mệnh chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là có thể đạt được mục tiêu như mong đợi.

May mắn cũng trải dài cho Sửu ở phương diện tài chính. Cơ hội kiếm tiền đang ngày một nhiều hơn vì thế bạn nên tận dụng cơ hội tốt để triển khai các kế hoạch kiếm tiền. Với người làm công việc cố định, nếu chưa biết cách tăng thu nhập thì bạn có thể sắp xếp lại thời gian, tìm kiếm thêm công việc ngoài giờ nào đó.

Hôm nay còn là ngày ngũ hành tương sinh nên nhân duyên, tình cảm của người tuổi Sửu khá hài hòa thân thiết. Con giáp này luôn giữ được trạng thái phấn chấn, vui vẻ, tích cực và biết cách tạo dựng được mối quan hệ thân tình với mọi người, nhờ đó mà vận may lúc nào cũng mỉm cười, đi đến đâu cũng được quý mến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cát tinh Chính Quan tụ khí, người tuổi Hợi sẽ cảm thấy tràn đầy cảm hứng sáng tạo trong công việc. Bạn có sự tự tin và muốn làm thứ gì đó mới mẻ, bứt phá khỏi giới hạn an toàn thường ngày của mình. Chính sự đột phá này sẽ mang đến cho bạn nhiều thành quả xứng đáng.

Cũng trong ngày này, bạn sẽ nhận được thành quả từ một quyết định khá liều lĩnh trước đó của bạn trong kinh doanh. Lợi nhuận thu về vượt cả dự kiến sẽ giúp cho bạn gia tăng niềm tin nhất định vào những gì mình đang làm.

Về mặt tình cảm, Kim sinh Thủy tạo điều kiện cho những người độc thân từ từ tìm hiểu đối phương và mở lòng mình hơn. Trước khi tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cũng có thể làm những người bạn để cùng chia sẻ những vui buồn hàng ngày, đừng quá đặt nặng vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo