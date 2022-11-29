TAM HỢP nâng đỡ cho 3 con giáp này đúng giờ Tý hôm nay (29/11), vận trình lên hương, tình - tiền đỏ thắm, cát khí vây quanh, cuộc đời mở sang trang mới, thăng hoa phú quý

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp , Thứ Ba ngày 29/11/2022, tuổi Tỵ sẽ được trao cơ hội để thể hiện mình nhiều hơn trong công việc. Hãy tự tin với năng lực, kiến thức và kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy bấy lâu. Đừng chưa bắt đầu mà đã nghĩ rằng mình không làm được.

Tình cảm của các cặp đôi con giáp này trong hôm nay khá hài hòa, gia đạo bình yên. Tuy nhiên, tình cảm của những cặp vợ chồng lâu năm dần phai nhạt, mất đi sự ngọt ngào, nồng nàn như trước. Bạn nên tìm cách để hâm nóng tình cảm, như lên kế hoạch tổ chức một buổi dã ngoại, du lịch ngắn ngày chẳng hạn…

Con giáp này hãy nghĩ về thành quả ngọt ngào mà mình có thể nhận được, nó sẽ giúp bản mệnh tăng thêm rất nhiều động lực. Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng nên cải thiện các mối quan hệ của mình trong tập thể. Nếu nhiệt tình với mọi người thì mọi người cũng sẽ nhiệt tình lại và nếu gặp khó khăn, chắc chắn họ sẽ rất vui vẻ giúp đỡ.

Tình cảm của các cặp đôi con giáp này trong hôm nay khá hài hòa, gia đạo bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem Tử vi hàng ngày, hôm nay Tam Hợp giúp con giáp tuổi Thìn cảm nhận tình yêu theo một góc nhìn khác, ấm áp và tươi mới hơn. Những cặp đôi có nếu có chuyến đi chơi xa cùng nhau sẽ có được khoảng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau.

Sau một khoảng thời gian đầy khó khăn và áp lực trong công việc thì dường như dưới sự giúp sức của Thực Thần mà hôm nay là ngày mà sẽ tìm thấy sự khuây khỏa, đem lại cho bạn những phút thư giãn thoải mái. Hãy tận dụng cơ hội này để nạp năng lượng cho mình, trước khi bước vào một "cuộc chiến" mới với công việc, với các mục tiêu nhé

Tam Hợp giúp con giáp tuổi Thìn cảm nhận tình yêu theo một góc nhìn khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Ba ngày 29/11/2022, tuổi Dần sẽ đạt được những bước tiến mới trong vận trình công danh sự nghiệp. Mọi khó khăn, thử thách sẽ biến thành cơ hội để con giáp này tỏa sáng, thể hiện khả năng và giành lấy những gì xứng đáng thuộc về mình, tạo được ấn tượng với mọi người.

Bản mệnh rất đa tài, thậm chí có những tài năng tiềm ẩn còn chưa từng được dùng đến, hôm nay có dịp phát huy nên cấp trên cũng có cái nhìn khác về tuổi Dần. Nhờ vậy mà con giáp này có thể nhận được thêm những trọng trách mới, đạt thành tích cao trong công việc

Ngũ hành tương sinh, nhờ thế mà chuyện tình cảm bản mệnh và người ấy trở nên tốt hơn. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ dễ dàng, nhất là khi cả 2 đã nhận ra đối phương quan trọng thế nào đối với mình.

Bản mệnh rất đa tài, thậm chí có những tài năng tiềm ẩn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo