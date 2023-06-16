Tam Hợp chiếu sáng, tiền tài ổn định: 3 con giáp này đón lộc trời ban, hốt bạc hốt vàng trong thiên hạ trong 7 ngày tới

Ngày chịu tác động từ Kiếp Tài nên Hợi làm ăn thất bát, không có người hỗ trợ. Làm gì cũng phải cẩn thận không được qua loa, nếu sơ suất là dẫn đến tai họa nghiêm trọng. Bạn chớ vội tin vào trực giác chủ quan mà đưa ra nhận định trong lúc nóng vội.

May mắn là có Tam Hợp chiếu sáng con đường tiền bạc nên Hợi không bị thất thu. Người làm ăn kinh doanh có một ngày buôn bán phát tài, nhất là những người làm trong lĩnh vực ăn uống. Hợi cũng tỉnh táo trong chuyện nợ nần nên sẽ không cho bất cứ ai vay tiền.

Xem tử vi 7 ngày tới thấy Thủy Mộc tương sinh là dấu hiệu cho thấy tình duyên của con giáp này đi lên. Khổ sở vất vả kiếm tiền không phải vì quá nghiện, quá yêu tiền mà vì muốn gia đình và bản thân sống sung sướng. Bạn làm gì cũng nghĩ đến người khác, luôn tỏa ra năng lượng ấm áp.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp 7 ngày tới, người tuổi Tỵ rất thông minh, có kinh nghiệm riêng và phương pháp khởi nghiệp rất tốt. Họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù gặp khó khăn như thế nào.

Con giáp này cũng rất sáng tạo và khát khao thể hiện bản thân. Họ có năng khiếu và đam mê trong lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, văn học hoặc thiết kế, kinh doanh.

7 ngày tới, công việc kinh doanh của con giáp tuổi Tỵ khá suôn sẻ. Bất chấp việc phải cạnh tranh với đối thủ, họ kiên trì đến cùng và vượt lên giành chiến thắng.

Người tuổi này có tư duy tốt, có thể khởi nghiệp thành công, từ tay trắng tạo nên thành quả. Những người buôn bán nhỏ cũng có lượng đơn hàng tăng cao.

Trong khi đó, chủ doanh nghiệp có thể ký được hợp đồng béo bở, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Sự thành công của con giáp tuổi Tỵ được cho là hình mẫu của nhiều người.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Có vẻ cuộc sống của người tuổi Thìn gặp khá nhiều thăng trầm, biến cố tuy nhiên vận số của bạn không phải là quá tệ. Đặc biệt trong hai năm tới đây là thời điểm để gỡ gạc lại những tổn thất trong thời gian trước và tích cóp một khoản đáng kể cho tương lai.

Trong khoảng thời gian 7 ngày tới vận tài lộc của người tuổi Thìn sẽ phất lên như diều gặp gió. Nếu bạn đang ấp ủ những dự định, mục tiêu cá nhân thì đây là thời điểm thích hợp để bắt tay vào biến ước mơ thành hiện thực. Bạn sẽ nhận thấy rõ ràng cơ hội đến với mình ngày càng nhiều, hãy cố gắng tận dụng tối đa thời cơ này để làm giàu cho bản thân. Hai năm tới cũng là giai đoạn cao trào trong sự nghiệp của bạn, mọi thứ sẽ suôn sẻ, thuận lợi và diễn ra đúng như kì vọng của bạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.