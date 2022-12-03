Tạm biệt nghèo khó, 3 con giáp phất lên vù vù trước rằm tháng 11 âm lịch: THẦN TÀI ưu ái hết nấc, làm 1 thu 10, vàng đeo trĩu cổ, bạc nặng 2 tay, túi chật tiền vàng

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 06:45

Không cần chờ lâu nữa, trước rằm tháng 11 âm lịch những con giáp này có số giàu lên nhanh chóng, của cải tăng lên gấp 2, 3 lần.

Tuổi Tuất

Trước rằm tháng 11 âm lịch hứa hẹn có nhiều thành công ngoài mong đợi. Người tuổi Tuất chăm chỉ và nỗ lực nên sự bứt phá của bạn cũng được thể hiện rõ trong thời gian tới qua khía cạnh công việc. Cấp trên chắc chắn rất hài lòng và đang xem xét cơ hội thăng chức hoặc tăng lương cho bạn đấy.

Với người làm ăn kinh doanh, do ảnh hưởng của Dịch Mã nên bạn sẽ vất vả hơn khi phải đi lại thường xuyên. Tuy nhiên, mọi công sức bạn bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng bằng khoản tiền rủng rỉnh. Đây cũng là thời gian bạn dành cho gia đình và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả.

Tạm biệt nghèo khó, 3 con giáp phất lên vù vù trước rằm tháng 11 âm lịch: THẦN TÀI ưu ái hết nấc, làm 1 thu 10, vàng đeo trĩu cổ, bạc nặng 2 tay, túi chật tiền vàng - Ảnh 1

Trong chuyện tình cảm, người độc thân may mắn tìm được người khác giới phù hợp. Bạn không kỳ vọng vào điều gì quá lớn lao và biết trân trọng cách người ấy đối xử với mình. Thông qua quá trình trò chuyện, hai người cũng dần hiểu thêm về nhau.

Những cặp vợ chồng có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình nhỏ của mình để hâm nóng tình cảm. Chắc hẳn các thành viên gia đình bạn đều sẽ có thêm những kỉ niệm khó quên đấy.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, trước rằm tháng 11 âm lịch , những người tuổi Mão có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi đường vòng hay xuống dốc.

Con giáp này duy trì lối sống đặc biệt nhàn nhã, không quá nhiều áp lực. Họ là những người rất thận trọng, nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội giúp sự nghiệp phát triển tăng tốc.

Tạm biệt nghèo khó, 3 con giáp phất lên vù vù trước rằm tháng 11 âm lịch: THẦN TÀI ưu ái hết nấc, làm 1 thu 10, vàng đeo trĩu cổ, bạc nặng 2 tay, túi chật tiền vàng - Ảnh 2

Tính cách của con giáp tuổi Mão tương đối khiêm tốn. Họ có thể hình thành mối quan hệ hợp tác với nhiều người mà không gây rắc rối, không khiến người khác ghét bỏ, ganh tỵ.

Trước rằm tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Mão có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị "thủng ví". Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ.

Họ có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Con giáp này càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Tuổi Dậu

Tử vi trước rằm tháng 11 âm lịch, tuổi Dậu lại bước lên “đỉnh cao” nếu họ thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Tạm biệt nghèo khó, 3 con giáp phất lên vù vù trước rằm tháng 11 âm lịch: THẦN TÀI ưu ái hết nấc, làm 1 thu 10, vàng đeo trĩu cổ, bạc nặng 2 tay, túi chật tiền vàng - Ảnh 3

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Những người còn độc thân tuổi Dậu cũng có thể tìm thấy được một nửa của mình vào thời điểm này.

Chính vì vậy, đây là lý do này mà tuổi Dậu là một trong 3 con giáp phát tài trước rằm tháng 11 âm lịch.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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