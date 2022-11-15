Tạm biệt đen đủi trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cát lộc dư dả, Thần Tài ghé thăm, công danh suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 19:21

Trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp may mắn giàu sang phú quý, công danh suôn sẻ, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có vận trình lên hương, cát lộc dư dả trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Chính Quan nâng đỡ, con giáp đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân.

Bản mệnh là con giáp kiên định, có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới.

Tạm biệt đen đủi trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cát lộc dư dả, Thần Tài ghé thăm, công danh suôn sẻ - Ảnh 1
Người tuổi Sửu có vận trình lên hương, cát lộc dư dả trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch có tài lộc dư dả, cát khí đầy nhà. Việc làm ăn của con giáp khá thuận lợi nên tiền bạc theo nhau đổ về nhà, một vài hạng mục mang lại doanh thu vượt trội. Những người làm công ăn lương cũng có lộc trời ban, thực ra đây cũng là thành quả sau một thời gian chăm chỉ làm việc của con giáp này mà thôi.

Về phương diện sức khỏe của con giáp này hoàn toàn bình ổn, ngũ hành tương sinh càng vượng cho thể lực. Bản mệnh hoàn toàn có thể tham gia được những hoạt động mạnh, các môn thể thao đối kháng, vừa rèn luyện thân thể mà còn tăng thêm sức chiến đấu cho mình.

Tạm biệt đen đủi trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cát lộc dư dả, Thần Tài ghé thăm, công danh suôn sẻ - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch có tài lộc dư dả, cát khí đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi đạt cát đạt lợi, vận trình lên hương vào 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch. Con giáp may mắn đang được cống hiến cho công việc mình yêu thích, lương thưởng ổn định và hoàn toàn hài lòng với điều này. Tiền bạc khá ổn, vì công việc tốt mà bạn có được mức thu nhập tốt. Con giáp cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có được, cả về công việc lẫn tình cảm. 

Tình yêu của con giáp có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ. 

Tạm biệt đen đủi trong 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp cát lộc dư dả, Thần Tài ghé thăm, công danh suôn sẻ - Ảnh 3
Người tuổi Mùi đạt cát đạt lợi, vận trình lên hương vào 8 ngày cuối tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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