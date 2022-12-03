Tài vận tuần mới (từ ngày 05-11/12) của 3 con giáp: Đây là thời khắc hoàng kim của họ, mở cửa thấy lộc, cuối năm sẽ phát tài

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 20:20

Họ chỉ cần chuẩn bị tinh thần để chào đón tài vận trong 7 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình và rộng lượng với người khác, không thích quan tâm đến người khác nhưng cũng có tinh thần dám nghĩ dám làm, tuy đôi khi có phần hiếu chiến nhưng tính cách kiên cường giúp họ có thái độ tốt hơn và có thêm động lực để nắm lấy cơ hội. Trong tuần mới (từ ngày 05-11/12), những người sinh năm Ngọ có vận số vượng phát, vận thế hanh thông, những vận rủi trước đây và những rắc rối họ gặp phải nay sẽ được giải quyết êm đẹp với phúc khí, vận trình tích cực, có hy vọng đạt đến đỉnh cao mới, thu hoạch được của cải bậc nhất, sống cuộc sống cơm áo không lo, cuộc sống sung sướng không tiếc tiền bạc.

Tài vận tuần mới (từ ngày 05-11/12) của 3 con giáp: Đây là thời khắc hoàng kim của họ, mở cửa thấy lộc, cuối năm sẽ phát tài - Ảnh 1
Tuần mới (từ ngày 05-11/12), những người sinh năm Ngọ có vận số vượng phát, vận thế hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách ôn hòa, thông minh hóm hỉnh, quan sát lời nói và cách diễn đạt, cảm thông trong cuộc sống, thấu hiểu nỗi vất vả của người khác, không chỉ nhìn nhận vấn đề từ góc độ của mình nên thường được mọi người đánh giá cao bởi những người khác, và cũng có được sự nổi tiếng tốt, được quý tộc xung quanh quý mến và tầm nhìn độc đáo của riêng họ, cũng sẽ giành được sự tiến bộ không ngừng tại nơi làm việc. Dù phải đối mặt với nhiều cạnh tranh, họ vẫn có thể nổi bật giữa đám đông. Trong tuần mới (từ ngày 05-11/12), người tuổi Mão sẽ được vận khí hanh thông, áp lực không quá lớn, nơi làm việc ngày càng suôn sẻ, thuận lợi luôn đi đầu, nhân duyên thuận lợi, hanh thông, hạnh phúc nối tiếp nhau và mưu cầu giàu sang, con đường suôn sẻ hơn và cuộc sống không còn nghèo khó.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu chín chắn, vững vàng, đối xử chân thành, điềm đạm với cuộc sống, dù ở môi trường sống như thế nào họ vẫn luôn giữ được nét lạc quan, đối với người tuổi Sửu, họ biết ơn và bằng lòng hơn trong cuộc sống, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Tuần mới (từ ngày 05-11/12), người cầm tinh con Ngựa sẽ sinh khí thịnh, quý nhân che chở, tài lộc hanh thông, sự chân thành, chăm chỉ của bạn có thể gây ấn tượng với quý nhân xung quanh, quý nhân phù trợ, gặt hái được nhiều thành công. Tại nơi làm việc các nhà lãnh đạo đánh giá cao về mọi mặt. Tất cả đều có những màn trình diễn tuyệt vời, nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, thu được nhiều tài sản hơn và tin vui vẫn tiếp tục.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Từ khóa:   con giáp tuổi mão tuổi sửu

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