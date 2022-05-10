Tài vận bừng sáng: 3 con giáp là "cỗ máy in tiền", thu về bạc tỷ giữa tháng 4 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 04:30

Tử vi đưa ra dự báo, giữa tháng 4 âm lịch, vận trình của 3 con giáp này có sự khởi sắc đáng kể, làm ăn suôn sẻ hơn, tài lộc trở nên dồi dào.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có IQ cao từ khi vừa chào đời, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Bước vào giữa tháng 4 âm lịch, Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc.

Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

 

Tài vận bừng sáng: 3 con giáp là 'cỗ máy in tiền', thu về bạc tỷ giữa tháng 4 âm lịch - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ trở thành tỷ phú khi họ đã ở độ tuổi trung niên. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, nhưng 1 trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp. Là những con người chăm chỉ, luôn nỗ lực phấn đấu, dù có may mắn sinh ra trong nhung lụa hay bị cuộc đời thử thách thì cuối cùng, họ cũng tự xây dựng được cho mình một sự nghiệp như ý với nhiều thành tựu.

Bước vào giữa tháng 4 âm lịch, may mắn tiếp tục ở lại với tuổi Sửu, dự kiến họ sẽ có 1 khoảng thời gian vô cùng bận rộn, nhưng thành quả cuối cùng thì rất xứng đáng. Hãy tiếp tục nỗ lực trong việc xây dựng lòng tin với khách hàng, tuổi Sửu sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Tuổi Dậu

Mặc dù năm nay là năm của những bạn tuổi Dậu, tài vận tổng thể có biến động lớn, nhưng Bước vào giữa tháng 4 âm lịch, những người bạn thuộc con giáp này sẽ mở ra thời kỳ thịnh vượng nhất.

Công việc của Dậu tiến triển mạnh mẽ và tốt đẹp. Họ sẽ có cơ hội kiếm rất nhiều tiền, ngay cả nguồn thu phụ cũng dồi dào không tưởng. Dù là làm ở ngành nghề gì, chức vụ ra sao thì Dậu vẫn có nguồn thu rất vượng và cuộc sống sung túc đang chờ đón họ.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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