Tài Tinh chiếu sáng ban Lộc: 3 con giáp tiền tình như son, may mắn chất cao như núi, gia đạo ấm êm, phúc tài đủ đầy, thành công trải hoa hồng đúng 13h05 ngày 23/5

Tỷ Kiên lâm vận cảnh báo tuổi Thân cẩn thận với cấp dưới, đối thủ làm ăn. Bạn làm ăn độc lập nhưng dễ bị người ta nhòm ngó, càng ăn nên làm ra càng lắm kẻ nóng ruột chỉ muốn lật đổ Thân. Cục diện Thổ sinh Kim tạo bước tiến cho tài vận của Thân. Bạn dám nghĩ dám làm, dám chịu khổ thì có thể đạt được nhiều thu hoạch bất ngờ. Mặc kệ thiên hạ, Thân cứ làm tốt phần của mình là được.

Tình cảm được Tam Hội nâng đỡ nên từng bước đi lên. Quan hệ bạn bè tốt lành, Thân dễ gặp được người hợp tính. Đặc biệt là mọi khúc mắc trong gia đình được giải quyết êm đẹp.

Nhắc nhở Dậu cần đề phòng họa mất tiền trong ngày hung tinh Kiếp Tài gây hại. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan của bạn nên dẫn tới nhầm lẫn, tắc trách nên phải đền bù thiệt hại. Nhất là những bản mệnh đang làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, thủ quỹ thì càng nên thận trọng từng chút một kẻo rước họa vào người.

Cục diện Tương Hại còn khiến công việc của Dậu dễ xảy ra trục trặc. Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như bạn đã mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc của mình, bản mệnh có thể đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh đấy. Công việc và tài chính ngổn ngang là vậy, nhưng phương diện tình cảm của Dậu lại có nhiều điểm sáng. Nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim nên đôi lứa đang ở trong những tháng ngày vô cùng ngọt ngào. Bản mệnh biết rằng mình đang có được niềm hạnh phúc lớn lao cho nên luôn cố gắng bảo vệ và trân trọng điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất lắm tài nhưng cũng nhiều tật, thường thích làm việc một mình. Có lẽ bản mệnh phải cần thêm một chút khôn khéo trong ăn nói, thông thái trong suy nghĩ thì mới có công việc ổn định được. Vận tài lộc không có biến động mạnh. Con giáp này kiếm được tiền nhưng cũng đừng tiết kiệm quá mà hãy cứ tận hưởng cuộc sống khi có thể, mình chỉ sống một lần đừng bóp mồm bóp miệng quá.

Vận tình cảm ổn định, hài hòa. Tuổi Tuất thích về nhà ăn cơm với gia đình thay vì la cà bên ngoài. Trong khi đó, người độc thân lại thích giao lưu với bạn bè để xua tan nỗi buồn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm