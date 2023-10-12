Tài lộc và phước lành đồng thời tràn vào nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 12/10: Tiền tài phủ phê, thăng tiến lên vị trí đại gia

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vạn sự thuận buồm xuôi gió vào đúng 11 giờ trưa ngày 12/10.

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi vào đúng 11 giờ trưa ngày 12/10 sẽ có vận trình khá sáng sủa, dù có chút khó khăn nhưng về cơ bản có quý nhân phù trợ nên đều vượt qua. Sự nghiệp có nhiều chuyển biến tốt đẹp, dù chưa phải xuất sắc nhất nhưng cũng có thành tựu nhất định. Dù vậy, vẫn là nên cẩn thận và đề phòng để tránh những chuyển biến không hay bất ngờ.

So với trước đây thì thời điểm này đem đến nhiều điều mới mẻ cho người tuổi Hợi. Nhưng con giáp này luôn có cảm giác tiền kiếm bao nhiêu cũng không đủ xài, nhất là với ai đam mê du lịch. Hãy cố gắng hết mình, tiết kiệm cho cuộc sống đủ đầy sau này. Trong thời gian này, con giáp này có những khoản thu nhập từ đam mê cá nhân. Lúc này thì tiền tài cũng đủ đầy, nhưng đừng vay mượn ai, dễ gây rắc rối.

Tài lộc và phước lành đồng thời tràn vào nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 12/10: Tiền tài phủ phê, thăng tiến lên vị trí đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 12/10, đem lại nhiều may mắn cho người tuổi Dậu, bất kể bạn làm ở lĩnh vực gì đi nữa. Thiên Ấn và Chính Quan cho thấy bản mệnh có thể thể hiện được điểm mạnh của mình trong các vấn đề chuyên môn.

Bạn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và có cơ hội thăng tiến nhanh chóng. Chắc hẳn lãnh đạo cũng không tiếc tiền thưởng để giữ chân một nhân viên đáng quý như bạn.

Với người làm đầu tư, kinh doanh hay buôn bán, hãy luôn cố gắng hết sức mình trong thời điểm này, chú trọng mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, có thể họ chính là quý nhân giúp bạn phát tài đấy.

Khi có cơ hội xuất hiện ở trước mắt, bạn nhớ nhanh chóng nắm bắt, chớ nên chần chừ, do dự quá lâu kẻo thời gian trôi qua mất.

Tài lộc và phước lành đồng thời tràn vào nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 12/10: Tiền tài phủ phê, thăng tiến lên vị trí đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Có thể nói, con giáp tuổi Sửu đã trải qua một khoảng thời gian vận trình lận đận, công việc không được như mong muốn. Tuy nhiên theo tử vi, vào đúng 11 giờ trưa ngày 12/10, con giáp này sẽ có sự biến chuyển lớn trong vận trình.

Cụ thể, nhờ Thần Tài ưu ái mà tuổi Sửu sẽ có sự thăng hoa trong tài lộc. Bản mệnh dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng sẽ đều gia tăng được nguồn thu cho mình. Người làm kinh doanh tìm được cơ hội hợp tác, đầu tư, hướng đi mới, người làm công ăn lương được thăng chức hay nhận thưởng, tìm thêm được nguồn thu nhập phụ vào thời điểm này.

Vận may cũng sẽ giúp người tuổi Sửu thuận lợi hơn trong công việc. Mọi khó khăn, ngáng trở trong thời gian vừa qua sẽ được tháo gỡ. Nhìn chung, tới đây sẽ là khoảng thời gian đáng mong chờ với những chú Trâu.

Tài lộc và phước lành đồng thời tràn vào nhà 3 con giáp vào đúng 11 giờ trưa ngày 12/10: Tiền tài phủ phê, thăng tiến lên vị trí đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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