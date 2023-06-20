Tài Lộc Ồ ẠT đến vào đúng 7h35 thứ Ba 20/6/2023, 3 con giáp kiếm tiền 'dễ như cho', mưu sự tất thành, công thành danh toại, vạn sự như ý, tỷ lần an yên

Ngày có sự hậu thuẫn từ Tam Hợp cục, vận khí của người tuổi Tị có nhiều điểm sáng. Đường công danh sự nghiệp, học hành thi cử của bản mệnh đều rất thuận lợi. Nếu con giáp này đang chờ kết quả thi cử thì có thể nhận được tin tốt lành.

Hỏa khắc Kim, bản mệnh có thể vấp phải sự phản đối từ người nhà trong vấn đề tình cảm. Hai bên đều có lý lẽ riêng của mình nhưng suy cho cùng người trong gia đình thì chớ nên đối chọi gay gắt. Bạn nên lựa thời điểm đôi bên đều đã hòa hoãn để trình bày quan điểm của mình, chớ lửa cháy đổ thêm dầu.

Nay cũng là ngày rất thích hợp để mưu đại sự hay tiến hành những kế hoạch quan trọng mà bạn ấp ủ đã từ lâu. Cát khí vượng thế này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Đặc biệt bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu mạo hiểm sẽ giúp bạn có được thành quả bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhận được sự hỗ trợ từ Chính Quan nên công danh sự nghiệp phát triển khá ổn định, con giáp này đạt được nhiều thành công trong quá trình theo đuổi mục tiêu. Có vẻ như tham vọng của bản mệnh còn lớn hơn nhiều chứ không dừng lại ở đó, muốn vậy thì phải cố gắng và chịu vất vả hơn nhiều đấy.

Công việc suôn sẻ nên vận tài lộc cũng khá hanh thông, có nhiều cơ hội để bạn có thể tập trung cải thiện nguồn thu nhập cho chính mình. Hơn nữa con giáp này có khả năng quản lý tiền bạc rất tốt, biết nắm bắt thời cơ và đầu tư hiệu quả để lãi mẹ đẻ lãi con. Nếu thiếu vốn có thể nhờ người thân giúp đỡ, đảm bảo thu nhập rất dồi dào.

Kim khắc Mộc khiến chuyện tình cảm của Dần có nhiều thăng trầm, đôi lứa dễ nảy sinh dỗi hờn, thậm chí là mâu thuẫn từ những vấn đề nhỏ nhặt thường ngày. Tử vi ngày mới khuyên Dần hãy biết nhường nhịn đúng lúc, tránh rắc rối không đáng có, dù sao đó cũng là người bạn yêu bằng cả trái tim.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay, Tuổi Thân đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Đối với các cặp vợ chồng cũng tìm được sự tương đồng như vậy, hai người ngày càng yêu thương và thông cảm cho những khó khăn gặp phải trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu lâu dần đã biến thành tình thương, rất khó chia lìa.

Chuyện làm ăn của Tuổi Thân hôm nay cũng rất tốt, tiền bạc thu về tay không ít, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà mọi thứ đều thuận lợi. Tuổi Thân cũng tìm được nguồn hàng tốt, giá cả phù hợp nên lợi nhuận ngày càng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.