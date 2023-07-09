TÀI LỘC NHƯ THÁC ĐỔ: 3 con giáp phúc dày mệnh lớn, thách thức tai ương, rực rỡ trong sự nghiệp, giàu sang sung sướng, tận hưởng cuộc sống hoàng gia từ sau ngày 27/7

Nhờ Tam Hội cục mở đường nên Sửu có thêm cơ hội làm ăn, tìm kiếm việc làm. Con giáp này cũng chịu thương chịu khó nên hiếm khi để lãnh đạo phê bình. Ai đang phải mài dũa trên con đường học tập thì đừng bỏ cuộc và lo sợ vì thời gian tới kết quả sẽ rất mỹ mãn. Chính Tài trợ vận khá có lợi cho tiền bạc của tuổi Sửu. Bạn chi tiêu hào phóng cho gia đình, có người còn được người khác bao ăn. Bên cạnh đó kế hoạch kiếm tiền của bạn cũng đang có những bước tiến triển tốt đẹp.

Đường tình duyên của bản mệnh hơi ảm đạm do Thổ Thủy bất dung. Bạn nên thận trọng với những kẻ tiểu nhân chuyên đặt điều thị phi, ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Nếu gia đình có người già đang ốm nặng thì phải để ý họ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần vất vả trong công việc vì hay bị đổ oan, đang bình an vô sự lại có rắc rối từ đâu rơi trúng đầu. Con giáp này muốn nghỉ ngơi cũng không thể yên ổn, nay mà phải lo nghĩ đủ thứ, làm ăn thì khó khăn. Bù lại, nhiều khả năng ngày mới của tuổi Dần là ngày khá may mắn trong đường tiền bạc. Bản mệnh sẽ có được cơ hội kiếm tiền trông thấy hoặc một khoản tiền từ bạn bè, nợ nần, kinh doanh, lãi gửi ngân hàng mang lại.

Vận tình cảm cũng là một điểm sáng. Lúc khó khăn, ai có thể bỏ mặc bản mệnh nhưng người thân của bản mệnh không bao giờ bỏ bản mệnh. Cứ sống tốt với người nhà, báo hiếu cha mẹ toàn vẹn thì sẽ có phước phần, không phải lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những bạn nắm chức vụ quan trọng ở cơ quan sẽ gặp may. Nhiều người sẽ đòi được quyền lợi, tăng lương trong thời gian tới. Tuy nhiên nếu muốn đi lên có lẽ tuổi này cần thêm chút nghị lực và tinh thần dám làm dám chịu. Tiền bạc ổn định nhờ cục diện hai hành Thủy tương hòa. Chuyện tiền bạc không mang đến cho bạn những điều phiền lòng, nguồn tiền vào ổn định, không bị thất thoát, đây là vận may lớn nhất.

Dù mang tiếng là con giáp cực đoan nhưng Tý lại có trái tim nhân hậu, hiền lành, hay thương người nhưng chính vì tính cách đó nên hay bị người khác lợi dụng. Việc nhà lo không hết thì cứ mặc kệ thiên hạ đi nhé, bạn chỉ cần sống tử tế với người thân, báo hiếu cha mẹ là đủ. Thời gian này cần bớt giúp người kẻo làm ơn mắc oán.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm