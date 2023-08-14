Tài lộc của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới: Phúc lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 14/08/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 10 ngày tới tài vận hanh thông, vận khí dày dặn.

Tuổi Mùi

Vốn dĩ Mùi luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong 10 ngày tới, do bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư. Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Mùi đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng. Với những người làm công ăn lương cũng rất dễ dàng được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Tài lộc của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới: Phúc lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 10 ngày tới, cũng là lúc mà Thiên Tài cát thần xuất hiện, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho người tuổi Mão. Ví như được hưởng may mắn của Thần Tài, đương số kiếm được bộn tiền, hứa hẹn thời gian tới còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa.

Với những ai đang có rất nhiều tham vọng trong lòng và ấp ủ những kế hoạch, thì đây chính là thời điểm vàng để bạn biến ý tưởng thành sự thật, nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà. Trong suốt khoảng thời gian này, người tuổi Mão có cuộc sống vô cùng thăng hoa viên mãn, mọi thứ bắt đầu sẽ đi vào trật tự và có ý nghĩa hơn.

Tài lộc của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới: Phúc lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thời gian trước vốn không mấy thuận lợi, không chỉ gặp trục trặc trong cuộc sống, sự nghiệp cũng có người dèm pha, khó gặp được quý nhân phù trợ. Song bằng năng lực tự thân của mình, họ vẫn ngày giờ cố gắng, từng chút một tích tiểu thành đại.

Nhờ sự kiên trì như vậy, trong nghịch cảnh, tuổi Thìn vẫn tìm được cơ hội chuyển biến, một đường phấn đấu tiến thủ. Chỉ cần tìm được sân khấu của mình, tuổi Thìn sẽ tha hồ thể hiện, bản lĩnh, tài năng tất cả đều được bộc lộ.

Trong 10 ngày tới, tuổi Thìn nghênh đón may mắn, tài vận hanh thông, tích lũy tăng cao, phú quý liên tục. Nhìn chung, trong khoảng thời gian này, tuổi Thìn không lo thiếu tiền tiêu.

Tài lộc của 3 con giáp rực sáng trong 10 ngày tới: Phúc lộc song toàn, vận may tăng vọt, công danh thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Mệnh trời đã định, 3 con giáp có khả năng phát tài cực cao vào đúng 20 giờ ngày 14/8: Tiền của chất đống trong nhà, tài vận thênh thang

Mệnh trời đã định, 3 con giáp có khả năng phát tài cực cao vào đúng 20 giờ ngày 14/8: Tiền của chất đống trong nhà, tài vận thênh thang

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào đúng 20 giờ ngày 14/8 hưởng tài lộc trọn vẹn, gặt hái được nhiều thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 14/8 tu vi ngay 15/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 35 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 41 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 35 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người