Tài lộc bùng nổ vào giữa tháng 12, những con giáp của cải chất đống, tích vàng đầy chum, bạc phủ đầy nhà, tiền phủ khắp sân

Dần gạt bỏ khó khăn vươn lên trở thành con giáp may mắn vào giữa tháng 12. Thời điểm này mọi tinh hoa đất trời đều hướng về con giáp Dần, lại thêm được Tam Hội nâng đỡ, che chở mà tuổi Dần chứng minh được năng lực bản thân, nói được làm được.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ là người chính trực, rất thông minh, tự do bay nhảy theo ý mình. Nhọ chẳng bao giờ khiến mình bị lệ thuộc vào bất cứ ai, đặc biệt là cường quyền lại càng không thể bắt nạt con giáp này.

Mọi phương diện, lĩnh vực bạn theo đuổi đều được bạn thực hiện một cách nghiêm túc, đầu tư không ít thời gian và sức lực mà mang lại kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Những người làm công ăn lương công việc ổn định dễ có cơ hội thăng tiến, chạm tay đến một vị trí quan trọng trong tập thể, chứng tỏ được năng lực chuyên môn cũng như tài năng lãnh đạo của bản thân. Thời tới không kịp cản, tài lộc đổ về cửa, tiền tiêu không cần suy nghĩ mà tình duyên cũng thắm nồng hạnh phúc.

Giữa tháng 12, Tỷ Kiên theo sát mà tuổi Ngọ lại càng có phần quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra quyết định liên quan đến công việc và tiền bạc. Bạn đưa ra quyết định nhanh chóng, nhìn như không cần suy nghĩ nhưng thực chất bản mệnh đã nắm trong tay sự việc này rồi, không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nếu tham gia các dự án kí kết hợp đồng hay hợp tác làm ăn dù lớn hay nhỏ thì bản mệnh cũng giành được ưu thế. Bằng khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất am hiểu thị trường lĩnh vực kinh doanh mà đạt được mức lợi nhuận cao nhất.

Giữa tháng 12, Tỷ Kiên theo sát mà tuổi Ngọ lại càng có phần quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra quyết định liên quan đến công việc và tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự báo có một cuộc sống nhẹ nhàng, nhàn tênh vào giữa tháng 12 bởi gặp được quý nhân phù trợ. Đặc biệt sự nghiệp lại càng nở rộ bởi thêm tác động đến từ phía Lục Hợp.

Bạn tăng thêm nguồn cảm hứng cho bản thân khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, luôn hăng hái tiến về phía trước nên chuyện gì cũng trôi qua êm ru, bình ổn. Thậm chí bản mệnh còn có những bước nhảy vọt trong những ngày này. Tài lộc đổ xô về túi, ai kinh doanh online những mảng liên quan đến thời trang, phụ kiện lại càng vượng phát, chuyện tạo ra bão đơn là hết sức bình thường.

Người tuổi Tuất được dự báo có một cuộc sống nhẹ nhàng, nhàn tênh vào giữa tháng 12 bởi gặp được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm