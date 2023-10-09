Tài chính của 3 con giáp tăng như phi mã trong 5 ngày tới: Xây dựng cơ đồ lẫy lừng, có trong tay khối tài sản kếch xù, hóa nguy thành cát

Tâm linh - Tử vi 09/10/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được trời thương, tay phải cầm vàng, tay trái cầm bạc trong 5 ngày tới.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp phúc đức tràn trề, may mắn hơn người. Thuở độc thân được mẹ cha bảo bọc, đến khi kết hôn lại được bạn đời nuông chiều nên chẳng phải nếm trải vất vả bao giờ. Tuy nhiên, chính vì dễ dàng có được mọi thứ, cuộc sống quá bình yên nên Hợi không hề đề phòng người xấu, sống quá cảm tính mà bị lừa gạt cả tiền bạc lẫn tình cảm.

May mắn thay, nhờ bề trên nâng đỡ những kiếp nạn của Hợi sẽ nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho vận tốt theo chân. Trong 5 ngày tới, mặc người khác chật vật Hợi vẫn cứ an nhàn hưởng phúc, hậu vận viên mãn không ai sánh bằng.

Tài chính của 3 con giáp tăng như phi mã trong 5 ngày tới: Xây dựng cơ đồ lẫy lừng, có trong tay khối tài sản kếch xù, hóa nguy thành cát - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất rất linh hoạt, "đa di năng" trong công việc và cuộc sống. Họ có thể xử lý mọi vấn đề rắc rối một cách dễ dàng với năng lực thích nghi của mình.

Trong 5 ngày tới, tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn lớn, có tài lộc trời cho, dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Vì được thần tài ưu ái nên vận thế của họ càng vượng, công danh sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý nguyện.

Và nếu biết nắm chặt cơ hội, lập kế hoạch chi tiết cho các dự định, tập trung vào các công việc đang dang dở thì họ sẽ có được nguồn tài lộc vô cùng giàu có.

Tài chính của 3 con giáp tăng như phi mã trong 5 ngày tới: Xây dựng cơ đồ lẫy lừng, có trong tay khối tài sản kếch xù, hóa nguy thành cát - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong 5 ngày tới, người tuổi Tỵ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tỵ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà Tỵ gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Tài chính của 3 con giáp tăng như phi mã trong 5 ngày tới: Xây dựng cơ đồ lẫy lừng, có trong tay khối tài sản kếch xù, hóa nguy thành cát - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Ai đen mặc ai, 3 con giáp vượt vũ môn thành công trong ngày 9/10: Ngân khố tăng gấp đôi, giàu có ngút ngàn, phúc khí vô tận

Ai đen mặc ai, 3 con giáp vượt vũ môn thành công trong ngày 9/10: Ngân khố tăng gấp đôi, giàu có ngút ngàn, phúc khí vô tận

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây một bước hút sạch may mắn, của nả chất đầy nhà trong 9/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 9/10 tu vi ngay 10/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 55 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 41 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương