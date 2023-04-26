Suốt 3 ngày đầu tháng 5: Top 3 con giáp phải 'MUỘN PHIỀN VÌ NHIỀU TIỀN', rũ bỏ mọi vận đen của tháng cũ, sự nghiệp hay tình duyên 'CÓ ĐỦ'

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 06:13

Những người cầm tinh 3 con giáp sau đây trong 3 ngày đầu tháng 5 phải hết sức chú ý.

Tuổi Tý

Tử vi tháng 5 báo hiệu trong 3 ngày đầu tháng 1/5/2023 đến 3/5/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hôm nay nên suy nghĩ vấn đề tích cực, lạc quan.  

Công việc: Công việc người tuổi Tý tuy khá thuận buồm xuôi gió nhưng bạn cũng cần thận trọng, kiểm tra lại các chi tiết nhỏ, không chủ quan.

Suốt 3 ngày đầu tháng 5: Top 3 con giáp phải 'MUỘN PHIỀN VÌ NHIỀU TIỀN', rũ bỏ mọi vận đen của tháng cũ, sự nghiệp hay tình duyên 'CÓ ĐỦ' - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tháng 5, tuổi Tý nếu biết nắm bắt cơ hội có thể mua thêm xe cộ, đất đai vào cuối năm. - Ảnh minh họa: Internet

Tình duyên: Người tuổi Tý độc thân vẫn chưa mong muốn tìm thêm nửa kia, bạn đang tận hưởng cuộc sống độc lập. 

Tài lộc: Tài khoản vô cùng khả quan, tiền tài hôm nay có được là thành quả của việc vất quả làm việc. Trong 3 ngày đầu tháng 5, tuổi Tý nếu biết nắm bắt cơ hội có thể mua thêm xe cộ, đất đai vào cuối năm.

Sức khỏe: Được nghỉ lễ dài hạn tuy nhiên tuổi Tý cũng nên hạn chế các bữa nhậu, không tốt cho dạ dày của bạn.

Tử vi tuổi Dậu 

Tử vi 3 ngày đầu tháng 5 cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối thuận lợi. Nhờ có Quý Nhân trợ mệnh, chuyện kinh doanh của người tuổi này luôn không gặp trở ngại nào nhưng đòi hỏi phải có sự sắp xếp khoa học mới đạt được hiệu quả cao trong công việc. 

Suốt 3 ngày đầu tháng 5: Top 3 con giáp phải 'MUỘN PHIỀN VÌ NHIỀU TIỀN', rũ bỏ mọi vận đen của tháng cũ, sự nghiệp hay tình duyên 'CÓ ĐỦ' - Ảnh 2
Tử vi 3 ngày đầu tháng 5 cho biết công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông trong khoảng thời gian này. Con giáp này có thể kiếm được một khoản tiền khấm khá nhờ vào những dự án mà bản mệnh đã đầu tư trước đó. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người độc thân tìm thấy được người mình thích, còn người đang yêu đang cùng với đối phương hâm nóng tình cảm vào thời điểm này. 

Tử vi tuổi Sửu

Tử vi tháng mới nhận định vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá thuận lợi từ ngày 2/5 đến ngày 4/5, tất cả mọi việc đều thuận buồm xuôi gió và có kết quả như ý. Trong công việc, nếu đang có dự tính về một dự án mới, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, vì cơ hội thành công rất cao. 

Suốt 3 ngày đầu tháng 5: Top 3 con giáp phải 'MUỘN PHIỀN VÌ NHIỀU TIỀN', rũ bỏ mọi vận đen của tháng cũ, sự nghiệp hay tình duyên 'CÓ ĐỦ' - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu khá thuận lợi từ ngày 1/5 đến ngày 3/5 - Ảnh minh họa: Internet

Tài vận: Vận trình tài lộc chỉ tăng không giảm. Người tuổi Sửu có thể đón nhận nhiều tin tốt về tiền bạc. Việc làm ăn kinh doanh thành đạt giúp bạn kiếm được một khoản tiền dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Sửu không nên chần chừ mà hãy nhanh chóng nhận lời. 

Tình cảm: Vận trình tình duyên của tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc và cải thiện rõ rệt. Sau nhiều lần nỗ lực thể hiện tình cảm, những người còn độc thân sẽ nhanh chóng chiếm được tình cảm của người ấy. Bên cạnh đó, các cặp đôi cũng trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời khi yêu. 

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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