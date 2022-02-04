Sức khỏe 12 con giáp ngày 5/2/2022: Mão nên hoạt động chân tay thường xuyên, Hợi cần tránh làm việc lao lực quá độ

Về sức khỏe tuổi Tý dự báo chứng đầy bụng, khó tiêu, nguyên nhân chủ yếu theo Đông y là do tỳ vị vận hóa không tốt làm cho ăn uống kém, thức ăn ăn bị đình trệ trọng dạ dày, ruột, bụng đầy trướng, khó chịu, ợ hơi, buồn nôn…

Tử vi tuổi Sửu ngày hôm nay dự báo mặt sức khỏe hôm nay Kim sinh Thủy mạng chủ quá vượng thì cần chú ý bệnh ngạt mũi. Bạn có những chứng đau đầu, tắc mũi, nước mũi chảy thường kèm theo mùi hôi, khả năng ngửi suy giảm.

Tử vi tuổi Sửu ngày hôm nay dự báo mặt sức khỏe hôm nay Kim sinh Thủy mạng chủ quá vượng thì cần chú ý bệnh ngạt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Việc tập luyện thường xuyên sẽ giúp tiêu hao năng lượng, cơ thể người tuổi Dần sản sinh nhu cầu hấp thụ dinh dưỡng, cần ăn uống. Đây cũng là cách để bạn ăn ngon miệng hơn và tìm lại cảm giác đói bụng, thèm ăn.

Tuổi Mão

Theo Đông Y thì nên hoạt động chân tay thường xuyên để khí huyết lưu thông. Người tuổi Mão chú ý, trưa và chiều hạn chế ăn mỡ động vật và chất nhờn béo, không ăn quá thừa chất; thịt, đường, mỡ. Trong bữa ăn nên xen kẽ thịt, rau, đậu, giảm uống bia, rượu.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần đề phòng chứng Gan hàn. Bạn cần loại bỏ thói quen ngủ nướng, sinh hoạt điều độ, ngủ muộn nhưng không thức quá khuya.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nên lưu ý các chứng sắc mặt trắng bệch, chóng mặt hoa mắt, tai ù, sợ lạnh, tay chân lạnh, mệt mỏi, ngại nói… Để cải thiện chứng này, bạn nên ăn nhiều hải sản, thịt bò, nho khô, củ cải đường,... sẽ giúp khắc phục được.

Người tuổi Tỵ nên lưu ý các chứng sắc mặt trắng bệch, chóng mặt hoa mắt, tai ù - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày Thổ khí vượng mệnh chủ cần quan tâm tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Bạn có thể mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, máu huyết, bệnh về mắt mũi hay tiêu hóa, cần hết sức lưu ý.

Tuổi Mùi

Hôm nay vì công việc bận rộn, áp lực từ các buổi họp, chạy kế hoạch mà người tuổi Mùi thường dễ vướng bận vào những loại tâm tình tiêu cực mà ảnh hưởng tới gan.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên thử các iệu pháp thư giãn như mát-xa vùng đầu, cổ, ngồi thiền, tập yoga hay cố gắng điều tiết cho nhịp thở ổn định và chậm lại. Đây đều là những cách giúp tinh thần trở nên điềm tĩnh và giảm bớt cường độ của các cơn đau.

Tuổi Dậu

Lạm dụng caffeine có thể gây ra cơn đau đầu nhưng chỉ uống 1 tách cà phê (khoảng 200ml) lại giúp làm dịu cơn đau đầu bất chợt. Sau khi uống cà phê, người tuổi Dậu có thể dùng thêm một viên aspirin. Sự kết hợp này có thể xua tan chứng đau nửa đầu ngay tức khắc.

Người tuổi Tuất nên sử dụng nấm mèo đen để chữa thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nên sử dụng nấm mèo đen để chữa thiếu máu. Theo Đông y, nấm mèo đen có vị ngọt tính bình, đi vào các kinh tỳ vị, đại tràng, can, thận. Có tác dụng làm mát máu, chữa được các bệnh thiếu máu, giúp cải thiện sức đề kháng.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi cần chú ý những triệu chứng như cơ thể suy nhược, ăn uống cần đủ chất dinh dưỡng. Tránh làm việc lao lực quá độ, ăn quá muộn hay đồ ăn nhiều dầu mỡ thì sẽ bớt đi phần nào ảnh hưởng đến sức đề kháng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.