Sự nghiệp, tình yêu sẽ đến với cung hoàng đạo nào trong tháng 7/2021 này?

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 28, 29, 30

Những ngày dương lịch đẹp nhất cho tình yêu: 1, 2, 12, 16, 17, 21, 31

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 8, 9, 10, 16, 17, 22, 23

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 3, 4, 5, 8, 18, 26, 31

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 6, 7, 16, 17, 22, 23, 24, 25

Về sức khỏe: Tăng cường chế độ ăn uống đúng cách và massage vùng bụng. Sau 21 ngày sức khỏe sẽ hồi phục và Bạch Dương có sức khỏe của 10 người gộp lại.

Về sự nghiệp: Cả gia đình - và đặc biệt là cha hoặc mẹ - đang có một tháng tài chính xuất sắc. Sao Kim, hành tinh tình yêu và xã hội của Bạch Dương, Vào ngày 22 sao Kim sẽ tiến vào Xử Nữ, cung nhà thứ 6 của bạn về công việc và sức khỏe

Về tình yêu: Sao Hỏa sẽ thẳng hàng căng thẳng với sao Thiên Vương vào ngày 3 và 4 tháng 7 năm 2021. Tránh xung đột và nóng nảy. Tránh vội vàng. Hãy lưu tâm trên bình diện vật lý. Có thể có bất đồng với một người bạn. Ngày 12 và 13, khi sao Kim di chuyển cùng sao Hỏa, mang lại cơ hội cả về tài chính và tình yêu.

Sức khỏe cực tốt tháng này dành cho những anh chàng, cô nàng Bạch Dương. Ảnh minh họa: Internet

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 3, 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 11, 12, 18, 19, 24, 25

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 5, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 6, 7, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 26, 31

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 3, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 31

Về sức khỏe: Quá khứ sẽ hiện về trong tâm trí một cách tự nhiên. Những kỷ niệm cũ - những tổn thương cũ - sẽ sống lại để bạn có thể nhìn lại chúng từ trạng thái ý thức hiện tại của mình. Các ý kiến ​​hoặc đánh giá bạn đưa ra khi căng thẳng sẽ được sửa đổi trong hiện tại. Bạn không thay đổi lịch sử, bạn chỉ diễn giải lại nó, và điều đó mang lại sự chữa lành cho tâm hồn bạn.

Về sự nghiệp: Thách thức của bạn sẽ là cân bằng một sự nghiệp thành công và có những nhu cầu công việc cao đối với bạn với một cuộc sống gia đình hạnh phúc và hài hòa. Bạn có xu hướng xoay vòng từ cái này sang cái khác, nhưng bạn có đủ khả năng để tập trung nhiều hơn cho gia đình vào lúc này.

Về tình yêu: Trong tháng này tình yêu đến với cung Kim Ngưu không mấy suông sẻ và gặp nhiều vấn đề. Bản chất của Kim ngưu là kiên nhẫn nên việc tình yêu xuất hiện sẽ đến sớm.

Một tháng "vật vã" công việc của Kim Ngưu. Ảnh minh họa: Internet

Song Tử (21/5 – 21/6)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 6, 7, 16, 17, 24, 25

Một số ngày dương lịch căng thẳng: 13, 14, 20, 21, 26, 27

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 8, 12, 18, 19, 21, 26, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 8, 9, 10, 18, 19, 26, 2

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 9, 10, 19, 26, 27

Về sức khỏe: Trong tháng này sức khỏe của cung Song Tử sẽ rất tốt vào những ngày cuối tháng.

Về sự nghiệp: Đây là một tháng tuyệt vời dành cho sinh viên – đặc biệt là dưới trình độ đại học công việc thuận lợi, hạnh phúc. Những mong muốn cá nhân về tài chính hầu như không bị ảnh hưởng.

Về tình yêu: Tháng này Song Tử không có gì đặc biệt về tình duyên và chỉ tập trung vào sự nghiệp, gia đình.

Công việc thuận lợi đến với Song Tử trong tháng 7 này. Ảnh minh họa: Internet

Cự giải (22/6 – 22/7)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 8, 9, 10, 18, 19, 26, 27

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 1, 2, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 6, 7, 12, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 8, 9, 11, 12, 18, 19, 26, 28, 29

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 1, 2, 11, 12, 21, 28, 29, 30, 31

Về sức khỏe: Sức khỏe trong tháng 7 của Cự giải cực kì tuyệt vời. Nhưng vẫn phải chú ý đừng phóng đại mà hãy làm những điều nhỏ nhặt và dĩ nhiên phải tin tưởng vào sức khỏe của bạn.

Về sự nghiệp: Tháng này sự nghiệp của cung Cự giải khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Tốt hơn bạn nên mang một loại trang sức bằng kim loại để tiền tài có thể đến với bạn trong tháng này.

Về tình yêu: Tình yêu của cự giải tháng này rất căng thẳng. Hành tinh tình yêu của bạn là Sao Thổ cũng đi ngược lại và gặp nhiều khía cạnh trắc trở nhưng đó chỉ là tạm thời. Nó sẽ tốt trở lại khi bạn biết kiên nhẫn.

Tình yêu tháng 7 không mấy thuận lợi với những ai đang FA của cung Cự giải. Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 28, 29, 30

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 3, 4, 5, 18, 19, 2 4, 25, 31

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 26, 31

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 21, 31

Về sức khỏe: Sức khỏe trong tháng 7 này của Sư Tử vẫn rất tốt và không có điều gì xấu xảy ra.

Về sự nghiệp: Sự nghiệp trong tháng này của Sư Tử rất tốt song đi đôi với việc đó là mức độ phung phí cũng được tăng lên. Bạn nên hạn chế dụng tiền bạc khi không cần thiết.

Về tình yêu: Bạn có thể xung đột với người yêu nhưng hãy kìm chế và mọi việc sẽ tốt trở lại.

Hạn chế xung đột tình yêu trong tháng 7 dành cho Sư tử. Ảnh minh họa: Internet

Xử Nữ (23/8 – 23/9)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 3, 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 6, 7, 20, 21, 26, 27

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 9, 10, 12, 19, 21, 26, 27, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 1, 2, 8, 12, 16, 17, 18, 21, 26, 31

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 6, 7, 9, 10, 20, 21, 31

Về sức khỏe: Sức khỏe được cải thiện nhiều trong tháng 7 năm 2021. Thật vậy, vào ngày 30, vấn đề của bạn có thể là quá nhiều năng lượng thay vì quá ít. Nếu bạn muốn tăng cường sức khỏe hơn nữa, hãy làm theo các hướng dẫn trong báo cáo hàng năm.

Về sự nghiệp: Sự nghiệp tháng này của Xử Nữ dường như chậm lại mà không có gì nổi trội. Nhưng tài chính và sự nghiệp không ảnh hưởng nhiều đến hiện tại.

Về tình yêu: Tình yêu trong tháng này của cung Xử Nữ vô cùng hạnh phúc, thần tình yêu sẽ gõ cửa bạn nếu đang còn độc thân. Vì vậy hãy kiên nhẫn tình yêu sẽ đến.

Sự nghiệp bấp bênh nhưng tình yêu nở hoa dành cho Xữ Nữ. Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 6, 7, 16, 17, 24, 25

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 1, 2, 8, 9, 10, 22, 23, 28, 29, 30

Những ngày dương lịch đẹp nhất cho tình yêu: 1, 2, 11, 12, 21, 28, 29, 30, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 5 , 8, 14, 18, 19, 25, 26

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 8, 9, 10, 19, 28, 29

Về sức khỏe: Sức khỏe của bạn sẽ được cải thiện sau ngày 23 và trong thời gian này bạn hãy tăng cường sức khỏe.

Về sự nghiệp: Tháng 7 này sự nghiệp nên dành cho Thiên bình vì may mắn sẽ đến với bạn trong tháng này. Công việc thuận lơi, có cơ hội thăng tiến.

Về tình yêu: Để gặp được tình yêu đích thực có lẽ bạn nên tham gia vào các hội nhóm hay các app tình yêu trực tiếp để tìm được nữa kia của mình. Tình yêu sẽ trở nên lý tưởng hơn bao giờ nếu cả hai đều có sự tâm linh tương thông.

Tham gia các hoạt động nhóm để tìm thấy "True love". Ảnh minh họa: Internet

Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 8, 9, 10, 18, 19, 26, 27

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 3, 4, 5, 11, 12, 24, 25, 31

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất : 1, 2, 3, 4, 5, 12, 21, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 8, 18, 20, 21, 26

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 8, 9, 11, 12, 19, 28, 29

Về sức khỏe: Bạn nên chú ý đến sức khỏe trong tháng và tăng cường sức đề kháng trong cơ thể để không bị bệnh.

Về sự nghiệp: Tháng 7 này sự nghiệp của bạn sẽ rất tốt và có thể giúp đỡ được gia đình về tài chính.

Về tình yêu: Hãy trao tình cảm cho người bạn tin cậy. Khi mối quan hệ của cả hai đang được cải thiện thì bạn đang trên con đường hoàn thiện tình yêu của mình.

Sự nghiệp lên như diều gặp gió dành cho Bọ Cạp trong tháng 7. Ảnh minh họa: Internet

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 1, 2, 11, 12, 20, 21, 28, 29, 30

Những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 6, 7, 13, 14, 26, 27

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 12, 20, 21, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 6, 7, 8, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 9, 10, 13, 14, 20, 21, 31

Về sức khỏe: Sức khỏe bạn đã được cải thiện tốt hơn so với tháng trước. Nhưng bạn vẫn đến duy trì tập luyện để giúp cơ thể có sức đề kháng tốt.

Về sự nghiệp: Khả năng thích ứng của cung Nhân Mã rất tốt nên những công việc liên quan đến xã hội rất phù cho bạn trong tháng này.

Về tình yêu: Tình yêu sẽ đến với bạn thông qua những trải nghiệm ngoài xã hội mối quan hệ sẽ được tăng cường nhờ những chuyến du lịch.

Sức khỏe của Nhân Mã sẽ tốt hơn nếu tập luyện thể dục thể thao. Ảnh minh họa: Internet

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Ngày dương lịch tốt nhất trong tháng 7 năm 2021: 3, 4, 5, 13, 14, 23, 24, 31

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 1, 2, 8, 9, 10, 16, 17, 28, 29, 30

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 8, 9, 10, 12, 19, 21, 28, 29, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 3, 4, 5, 8, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 31

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 1, 2, 12, 16, 17, 21, 31

Về sức khỏe: Nếu bạn mệt mỏi hãy nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian để chăm sóc sức khỏe của bạn.

Về sự nghiệp: Trong tháng này sư nghiệp của ma kết không có gì thay đổi.

Về tình yêu: Có lẽ tháng 7 là tháng không dành cho Ma kết vì tình yêu trong tháng này của Ma Kết không có gì đặc biệt.

Bảo Bình (20/1 – 21/2)

Ngày dương lịch tốt nhất tháng 7 năm 2021: 6, 7, 16, 17, 24, 25

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 31

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 28, 29, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 8, 9, 10, 18, 19, 26, 27

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 5, 14, 18, 19, 23

Về sức khỏe: Bảo Bình không cho phép bản thân mệt mỏi. Sức khỏe cần được chú ý hơn sau ngày 23.

Về sự nghiệp: Đây là tháng khởi sắc của Bảo Bình khi sự nghiệp đã tốt trở lại và nó sẽ kéo dài trong nhiều tháng tới nữa.

Về tình yêu: Bảo Bình kết thân với tất cả những người khác nhau nên cơ hội tìm kiếm nữa kia cho mình là điều rất dễ dàng.

Hãy bắt đầu công việc ngay trong tháng này. Ảnh minh họa: Internet

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Ngày dương lịch tốt nhất tháng 7 năm 2021: 6, 7, 16, 17, 24, 25

Nhìn chung những ngày dương lịch căng thẳng nhất: 3, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 31

Những ngày dương lịch có tình yêu đẹp nhất: 1, 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21, 28, 29, 31

Những ngày dương lịch kiếm tiền tốt nhất: 8, 9, 10, 18, 19, 26, 27

Những ngày dương lịch tốt nhất cho sự nghiệp: 5, 14, 18, 19, 23

Về sức khỏe: Tháng này Song Ngư nên hạn chế ăn những thức ăn dầu mỡ và có chế độ ăn uống phù hợp

Về sự nghiệp: Tài chính sẽ tốt trong tháng này. Song Ngư kiếm được tiền theo cách cổ điển thông qua công việc và dịch vụ hiệu quả của mình. Công việc sẽ tạo ra may mắn. Song Ngư có thể đầu cơ nhiều hơn, chấp nhận rủi ro trong tài chính và có thể chi tiêu một cách bốc đồng.

Về tình yêu: Song Ngư có thể tìm thấy tình yêu lãng mạn thông qua sức khỏe của bạn. Tình yêu sẽ tỏa nắng vào ngày 11, 12, 23, 24.

Hãy chi tiêu hợp lí trong tháng 7 này để không bị "viêm màn túi". Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm cho quí độc giả