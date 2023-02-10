Sự đình trệ tài vận của 3 con giáp sẽ chấm đứt vào đúng 14h chiều Thứ 7 ngày 11/2: Sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với thời gian trước

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 12:00

Từ thời gian này áp lực công việc của những con giáp sau giảm đi rất nhiều và còn có thêm cơ hội thăng tiến. Họ chỉ cần siêng năng, chăm chỉ, chịu bỏ thời gian để làm tốt công việc, phát huy hết khả năng, đầu tư hợp lý thì chắc chắn sẽ thu về thành công đáng mong ước.

 

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng.

Sự đình trệ tài vận của 3 con giáp sẽ chấm đứt vào đúng 14h chiều Thứ 7 ngày 11/2: Sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với thời gian trước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, vào đúng 14h chiều Thứ 7 ngày 11/2 nhiều khởi sắc đối với tuổi Dậu. Tuy nhiên những tháng đầu năm có hơi trắc trở khó khăn nhưng đến cuối năm thì khổ tận cam lai, những người tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Thời gian sắp tới, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực, cuộc sống tuy không phải thăng hoa vượt trội nhưng những khó khăn sẽ được giải quyết, tìm được cơ hội phát tài, làm giàu.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu cần cù, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc. Họ khá khiêm tốn, không thích bóng bẩy, khoa trương. Họ cần mẫn làm việc vì mục tiêu đã đề ra trước đó.

Ngay cả khi gặp khó khăn, người tuổi Sửu cũng thể hiện được sự kiên trì, bền bỉ chứ không nản lòng, nhụt chí. Sự cố gắng, nỗ lực của họ đã tạo nền tảng cho sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ sau này. Họ làm không hết việc, thu nhập tăng cao và có thể giúp đỡ nhiều người có được cuộc sống sung túc như mình.

Sự đình trệ tài vận của 3 con giáp sẽ chấm đứt vào đúng 14h chiều Thứ 7 ngày 11/2: Sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với thời gian trước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ 14h chiều Thứ 7 ngày 11/2 người tuổi Sửu được quý nhân giúp đỡ, tài lộc và sự nghiệp dần thăng tiến, đạt đến tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh, con giáp này cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy, khách hàng ngày một nhiều thêm.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nhiệt huyết với đam mê và ước mơ của mình. Đa số những người tuổi Dần đều tham vọng, họ luôn tự nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời, thay đổi mọi thứ lên tầm cao mới.

Sự đình trệ tài vận của 3 con giáp sẽ chấm đứt vào đúng 14h chiều Thứ 7 ngày 11/2: Sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc được cải thiện đáng kể so với thời gian trước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

So với những con giáp khác, tuổi Dần thường thành công vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ buộc phải đối mặt với không ít khó khăn.

Tử vi học có nói, từ 14h chiều Thứ 7 ngày 11/2 tuổi Dần sẽ cảm nhận được vận may đang dần lội ngược dòng. Cụ thể, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những dự định kế hoạch còn dang dở sẽ vận hành trơn tru, mọi việc đều hanh thông suôn sẻ.

Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dần cần phải phát huy hết khả năng của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Trong vòng 5 năm tới, tuổi Dần nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, đã giàu nay càng giàu hơn và viên mãn hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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