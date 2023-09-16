Ssau 16h30 chiều nay (16/9/2023), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp gánh tiền về nhà, đổi vận giàu to, thoải mái tiêu xài dịp cuối năm

Tâm linh - Tử vi 16/09/2023 04:50

Tử vi dự đoán sau 16h30 chiều nay, những con giáp này may mắn đủ đường, đổi vận giàu sang.

Tuổi Ngọ

Ngọ có khoảng thời gian tràn đầy may mắn và năng lượng. Những người sắp xuất ngoại làm ăn thì chuẩn bị đón tin vui. Nếu một số việc chưa được suôn sẻ thế nhưng cũng đừng quá lo lắng bạn nhé, mọi chuyện sẽ dần trở nên tốt hơn đấy.

Dự đoán sau 16h30 chiều nay, công việc của Ngọ cực kỳ có lợi nhờ có Dịch Mã trợ mệnh. Nếu bạn cảm thấy mình thực sự không phù hợp với công việc lúc này, đừng ngại ngần rời bỏ để tìm công việc mới, biết đâu ở chỗ làm mới mức lương sẽ cao hơn, sếp bớt khó tính hơn. Vận tình cảm Thái Dương trợ vận có lợi cho nam mệnh hơn là nữ mệnh. Các bạn nam nên tích cực tán tỉnh những người mình thích kẻo lỡ mất cơ hội. Người đó tôn trọng bạn và không bao giờ xâm phạm vào những điều bí mật của bạn, thuận vợ thuận chồng nên làm việc gì cũng may.

Ssau 16h30 chiều nay (16/9/2023), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp gánh tiền về nhà, đổi vận giàu to, thoải mái tiêu xài dịp cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sau 16h30 chiều nay, tuổi Hợi như "cá gặp nước", có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với lúc trước, công việc tới tay còn hỏng thì trong thời gian này, đại sự dễ thành, chỉ cần thận trọng và biết nắm bắt thời cơ.

Càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, tiền do bạn vất vả mà kiếm được nên thiên hạ có bàn ra tán vào thì cứ mặc kệ. Chẳng qua người ta thấy bạn làm ăn được nên ghen ăn tức ở, nói xấu sau lưng, những người như thế chẳng bao giờ khá lên được.

Ssau 16h30 chiều nay (16/9/2023), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp gánh tiền về nhà, đổi vận giàu to, thoải mái tiêu xài dịp cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi có nói, sau 16h30 chiều nay, tuổi Dậu có sao Bách Việt chiếu mệnh nên chuyện tình cảm có nhiều lãng mạn. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ. Chỉ một chút mạnh dạn cũng có thể giúp cuộc sống sang trang, bản thân được tận hưởng hạnh phúc. Dậu có nhiều mối nhân duyên hài hòa, có thể giúp bản mệnh xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Nếu biết tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm thì vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất rõ rệt.

Sự nghiệp của Dậu cũng đang trên đà tăng tiến. Dậu có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Nếu khéo léo thể hiện bản lĩnh và nhắc nhở bản thân khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi. Về mặt tài lộc, nhờ Chính Tài và Thiên Tài cùng hội tụ nên Dậu nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Ssau 16h30 chiều nay (16/9/2023), Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp gánh tiền về nhà, đổi vận giàu to, thoải mái tiêu xài dịp cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Từ nay đến Tết Trung thu, 3 con giáp giỏi kiếm tiền trúng thời vận vàng, thu tiền tỷ liền tay, phát tài tăng lộc, muốn nghèo cũng khó

Tử vi có nói, từ nay đến Tết Trung thu, cánh cửa may mắn sẽ mở ra với 3 con giáp này, tài vận hanh thông, sự nghiệp vượng phát, mùa màng bội thu.

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